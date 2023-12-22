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خطيب المسجد الحرام: حين تنتكس فطرة الإنسان يخلع ستر الله عليه (فيديو)

الشيخ صالح بن حميد
الشيخ صالح بن حميد
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قال خطيب المسجد الحرام، الشيخ صالح بن حميد، إن التزين بالجمال وارتباط الستر هما تعبير عن كرامة الجسد وإكرامه. 
وأضاف في خطبة الجمعة اليوم: "الإنسان هو الوحيد من بين المخلوقات الذي يستتر ويلبس ويتزين، وحين تنتكس عنده الفطرة يخلع ستر الله عليه، ويدخل في القبائح والفضائح، وكشف السوءات والعورات".اضافة اعلان

الستر من خصائص أمة الإسلام 

وأورد في هذا الإطار ما قاله الشاطبي: "إن الستر من المنن العظيمة التي خص الله بها هذه الأمة، إن بني إسرائيل إذا أذنب أحدهم ليلاً، أصبح وعليه معصيته ومكتوبة، وكذلك بشأن قرابينهم فإنهم إذا قربوها أكلت النار المقبول منها وتركت غير المقبول، وفي ذلك افتضاح للمذنب ".  
وتابع بن حميد: "معاشر الأحبة وقد أحكم الله الستر في الدين والشرع، فبين للإنسان ما يجب ستره من بدنه وأفعاله ومشاعره، وبين له ما يكشف وما لا يكشف، وبين له حدود الإظهار والإخفاء".

العلاقة بين الستر والجمال

وأردف: "بل قد ربط الله الستر بالجمال، جمال اللباس، وجمال الصورة، وجمال التقوى.."يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ [الأعراف:26]
وأوضح خطيب المسجد الحرام: "فجمال اللباس تعبير عن كرامة البدن وإكرامه، وجمال التقوى تعبير عن كرامة الروح ومشاعره". 

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