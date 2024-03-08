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دعاء خطيب المسجد الحرام لأهلنا في فلسطين (فيديو)

فيصل غزاوي - خطيب المسجد الحرام - الجمعة
الشيخ فيصل غزاوي
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تضرع خطيب المسجد الحرام، الشيخ فيصل غزاوي إلى الله تعالى بالدعاء بأن يحفظ أهلنا في فلسطين وأن يجعل النصر حليفهم، مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة للشهر الخامس.اضافة اعلان
وقال: اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم أنزل عليهم السكينة واربط على قلوبهم..
اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين، اللهم أنت عضدهم ونصيرهم وأنت حسبهم ووليهم..
تول أمرهم، وفرج همهم، واكشف كربهم، وارحم ضعفعم واجبر كسرهم واشف مرضاهم، وعاف مبتلاهم، وارحم موتاهم..
 وتقبل في الشهداء قتلاهم، واجعل دائرة السوء على من بغى عليهم وعاداهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، يا سميع الدعاء. 



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