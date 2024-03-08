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خطيب المسجد الحرام: هنيئًا لمن فعل هذا الأمر قبل دخول شهر رمضان (فيديو)

فيصل غزاوي - خطيب المسجد الحرام - الجمعة
الشيخ فيصل غزاوي
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حث خطيب المسجد الحرام، الشيخ فيصل غزاوي على العودة إلى الله تعالى، وتجديد التوبة النصوحة قبل دخول شهر رمضان المبارك.
وقال في خطبة الجمعة اليوم: "هنيئًا لمن أصلح نفسه قبل رمضان وهيأها على حب الخير، والرغبة في نيل الأجر والثواب من الله تعالى". اضافة اعلان

استقبال شهر رمضان

وتابع: "وأفضل ما يستقبل به شهر رمضان، توبة نصوح، ونية جازمة على عدم العودة إلى الذنوب والمعاصي والتحلل من أهل الحقوق، فلابد لنا ونحن في هذه الأيام أن نجدد التوبة".
وأضاف: "فقد كان صلى الله عليه وسلم قدوتنا الذي غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر  ربه ويتوب إليه في اليوم مئة مرة، ولاعجب أن نبادر إلى التوبة، فهي واجبة على كل مؤمن، قال تعالى: "وتوبوا إلى إلله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون".

التوبة أول منازل السائرين إلى ربهم

وبين خطيب المسجد الحرام، أن "التوبة أول منازل السائرين إلى ربهم، وأوسطها وآخرها، كما ذكر ابن القيم رحمه الله". 
وحذر قائلاً: "كما أن بقاءنا على المعاصي وعدم التوبة قبل رمضان قد يحرمنا من الجد في العبادة، والاجتهاد في قراءة القرآن والقيام، ويمنعنا عن الاستكثار من الخير، وصنع المعروف، والاستقامة والإحسان، فلنبادر عباد الله بالتوبة قبل رمضان لنحسن استقباله واغتنامه".

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