الخميس، 23 شوال 1445 ، 02 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. "الخثلان" يكشف عن أفضل طريقة شرعية للتمويل

الخثلان - سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن أفضل طريقة شرعية للتمويل.

أفضل طريقة شرعية للتمويلاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن أفضل طرف التمويل تكون عن طريق المصارف، والتورق عن طريق الأسهم؛ لوضوح التملك والقبض والتعيين فيها.
وأضاف أن التمويل عن طريق المعادن والسلع الدولية فيه تفصيل:
١- إن كانت السلع تُباع على العميل من غير تعيين فهذا هو التورق المنظم الذي منعت منه المجامع الفقهية.
٢- وإن كانت السلع مملوكة ومتعينة للمصرف فلا بأس؛ لكونه بيعًا حقيقيًا للعميل، له غنمه وعليه غرمه، ولا يؤثر على ذلك الخدمة التي يقدمها المصرف له -إن رغب- بتوكيله في بيعها وإيداع ثمنها في حسابه.
ويمكن للعميل التأكد من ملكية وتعيين السلع بأن يطلب من المصرف شهادة تعيين يذكر فيها مواصفات السلعة، ومن أهمها: الرقم التسلسلي.
فإذا أعطاه المصرف شهادة التعيين فيكون هذا البيع من الصورة الجائزة وليس من الورق المنظم الممنوع.

اقرأ أيضا

مشروعية السلام على الحاضرين عند الخروج من المجلس؟.. الخثلان يوضح

هل يجوز إعطاء الزكاة للخادمة؟

هل يجوز للمسافر أن يكون إمامًا للمقيم؟ "الفوزان" يوضح

شاهد.. منظر رائع من جبل أحد أثناء هطول الأمطار على المدينة

لديه أسهم يتركها ليرتفع سعرها.. كيف يخرج زكاتها؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الخثلان - سعد الخثلان 10:03 ص الأربعاء، 01 مايو 2024

مشروعية السلام على الحاضرين عند الخروج من المجلس؟.. الخثلان يوضح

الخثلان - سعد الخثلان 2:48 ص الجمعة، 26 أبريل 2024

ما حكم تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة؟

الخثلان - سعد الخثلان 6:56 م الخميس، 25 أبريل 2024

إذا عمل الإنسان عملاً قبيحًا.. هل يجوز أن يدعو الله بأن ينسى الناس هذا العمل؟

الخثلان - سعد الخثلان 9:48 ص الخميس، 25 أبريل 2024

لم يُخرج الزكاة لسنوات طويلة.. ماذا يفعل؟ "الخثلان" يُجيب