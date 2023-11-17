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خطيب المسجد الحرام: يا إخواننا في فلسطين صبرًا وثباتًا واستبشروا بنصر من الله قريب

الشيخ السديس
الشيخ عبد الرحمن السديس
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حث خطيب المسجد الحرام، الشيخ عبد الرحمن السديس، الفلسطينيين على الصبر والثبات في مواجهة الهجمة الشرسة التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة منذ أكثر من 40 يومًا.اضافة اعلان
 وقال في خطبة الجمعة اليوم: "في هذه الآونة الراهنة والأوقات الدانية التي تمر بها أمتنا الإسلامية، في ظل العدوان الصهيوني الغاشم والهجمة المدمرة المستعرة، في عنجهية واستكبار، وتجبر ومكر كبار، وسطوة شعواء على المستضعفين من المدنيين الأبرياء، والأطفال والشيوخ والمرضى والضعفاء الذين لايستطيعون حيلة ولايهتدون سبيلاً...
والتي يعاني من بطشها وضراوتها وقسوتها إخواننا في فلسطين الأبية، لقد دمر الأعداء البلاد، وأفنوا الذرية والعباد، بأقمأ الوجوه، وأقصى الأسباب، وأفتك الصواريخ، في كارثة إنسانية بشعة، اللهم رحماك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. 
فيا إخواننا في فلسطين صبرًا صبرًا، وثباتًا ثباتًا فكلنا أمل وتفاؤل واستبشار وإن جندنا لهم الغالبون، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب".

وقال خطيب المسجد الحرام، إن "من حق إخوتكم في الأرض المقدسة عليكمن نصرتهم بالتضرع إلى الله والدعاء والإلحاح عليه، ووالتذلل بيبن يديه سبحانه، وسؤاله عاجل النصر والثبات والتمكين". 


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