خطيب المسجد الحرام: التوحيد والإخلاص في العمل من أعظم أسباب النصر (فيديو)

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قال خطيب المسجد الحرام، الشيخ عبد الرحمن السديس: إن التوحيد والإخلاص في العمل من أسباب النصر، وهما من أعظم ما أمر الله به. اضافة اعلان

وأضاف في خطبة الجمعة اليوم: "أيها المؤمنون: إن من سنن الله تعالى عز وجل أن جعل لكل شيء أسبابًا ونتائج وغايات ومباهج، وأمر عباده باتخاذ الأسباب للوصول إلى أسمى الغايات ومعاقب العزة والانتصارات".





أساب النصر والعزة



pic.twitter.com/z8RNAhTRZy فيديو | خطيب المسجد الحرام الشيخ عبد الرحمن السديس: التوحيد والإخلاص في العمل من أسباب النصر وهما من أعظم ما أمر الله به #الإخبارية November 17, 2023

وتابع: "إن من الواجب على أهل التوحيد والإيمان الآملين في تأييد القوي المنان، أن يتضرعوا بأساب النصر والعزة والتمكين، وأن يأخذوا بها في كل آن وحين".وأوضح خطيب المسجد الحرام، أن "من فضل الله سبحانه على عباده المؤمنين أن دلهم وأرشدهم إلى هذه الأسباب وبينها في الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة".وشدد السديس على أن "التوحيد والإخلاص في العمل هما من أعظم أسباب النصر"، مدللاً على ذلك بقوله تعالى: "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء".