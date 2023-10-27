السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

خطيب المسجد الحرام: الصبر على البلاء والابتلاء فيه الرضا والخير والبركة (فيديو)

بندر بليلة
الشيخ بندر بليلة
أ أ

قال خطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور بندر بليلة، إن الشدائد والكرب والمكاره، مصحوبة بهبات الله وألطافه وخيراته وإسعافه.اضافة اعلان
واستشهد في خطبة الجمعة اليوم، بقول الله تعالى: "وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون".
كما دلل بالحديث الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيرًا يصب منه"، أخرجه البخاري.
وعن صهيب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابه سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له"، أخرجه مسلم.

قضاء الله تعالى

وأوضح أن قضاء الله تعالى دائر بين العدل والحكمة، والرحمة والنعمة، ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمك، عدل فيَّ قضاؤك"، أخرجه الإمام أحمد.
وقال أبو العباس بن عطاء: الفرح في تدبير الله لنا، والشقاء في تدبيرنا.


منزلة الرضا

وأشار خطيب المسجد الحرام إلى أن من أجمل ألطاف الله في المكاره والبلايا ما يناله المبتلى الصابر من منزلة الرضا، فهو روح مقامات الدين، ومستنزل الخيرات، ومستدر البركات، ومهبط الرحمات.
 ولفت إلى أنه ما زال المبتلى يرضى عن الله، حتى يرضى الله عنه، قال الله تعالى: "رضي الله عنهم ورضوا عنه". 
وذكر بما قاله عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري: "الخير كله في الرضا فإن استطعت فارضَ, وإن لم تستطع فاصبر".


اقرأ أيضا

الكعبة - أمطار
11:05 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

لـ 3 ساعات متواصلة.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام

النجاح
8:37 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

إذا كنت عايز تنجح وتحقق أحلامك..ابتعد عن هذه الـ 10

الكعبة - أمطار
8:30 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

زلزال 21
3:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب إقليم كامتشاتكا الروسي والعالم الهولندي يحذر

اقرأ أيضا

خطيب المسجد الحرام: اللهم احفظ المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين (فيديو)

كشف اللغز الغامض لنفوق 350 فيلاً مرة واحدة

الكيلو منه بـ 20 ألف دولار.. استثمر في هذا النوع من التوابل

أمة نبيها "الصادق الأمين".. فيديو يوثق مشاهد نادرة قضت على السرقة في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب

"يبعث المرء على ما مات عليه".. فلسطيني قصف وهو يرفع الأذان فردده في الغيبوبة قبل استشهاده

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

بندر بليلة 1:37 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

خطيب المسجد الحرام: اللهم احفظ المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين (فيديو)

فيصل غزاوي - خطيب المسجد الحرام - الجمعة 1:36 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

خطيب المسجد الحرام يدعو لأهل فلسطين بالنصرة والتمكين (فيديو)

شؤون المسجد الحرام- المسجد الحرام - الجمعة 1:34 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

خطيب المسجد الحرام: التبرج من سيرة الكفرة ومظاهر أهل الجهل (فيديو)

أسامة خياط 444 2:02 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

خطيب المسجد الحرام ينهمر في البكاء أثناء الدعاء للمسجد الأقصى وفلسطين (فيديو)

اقرأ أيضا

نصق قرن من العقوبات
12:50 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

نصف قرن خلف القضبان.. السجن 14 عامًا لمجرم هرب من سجن بمروحية

اسعار العملات2
11:58 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

ملياردير يُلقي مليون دولار من طائرة هليكوبتر على متابعيه (فيديو)

الدكتور سعد الخثلان
10:05 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

هل يجوز الاستدانة من أجل الزواج؟ "الخثلان" يوضح

وزارة الموارد البشرية
7:49 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

تعزيز المسؤولية الاجتماعية ركيزة أساسية في الإصلاحات السعودية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

3145690281549474370
12:23 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

أهم 10
11:34 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

ف77 858
11:18 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

الكعبة - أمطار
8:30 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

سفارة المملكة في أوغندا
8:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ميانمار لجميع المواطنين