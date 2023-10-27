خطيب المسجد الحرام: اللهم احفظ المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين (فيديو)

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دعا خطيب المسجد الحرام، الشيخ بندر بليلة، بأن يحفظ الله المسجد الأقصى وأن ينصر المقاومة في فلسطين.

وكرر بليلة في خطبة الجمعة اليوم: اللهم الطف بإخواننا المؤمنين في فلسطين، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، وتول أمرهم، وسد خلتهم، واشف مريضهم، وداو جريحهم، واثبت قتلاهم في الشهداء السعداء. اضافة اعلان

اللهم إنك قلت في كتابك المبين، وأنت أصدق القائلين: "إن الله يدافع عن الذين آمنوا"، اللهم ادفع عنهم الشرور والبلايا، وارفع عنهم الكروب والرزايا.

لا رب غيرك فيُرتجى، ولا إله سواك فيُدعى، وأنت نعم المولى والنصير، اللهم احفظ المسجد الأقصى واجعله في عزية ومناعة ورفعة إلى يوم الدين

