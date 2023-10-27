السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

خطيب المسجد الحرام: اللهم احفظ المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين (فيديو)

بندر بليلة
الشيخ بندر بليلة
أ أ

دعا خطيب المسجد الحرام، الشيخ بندر بليلة، بأن يحفظ الله المسجد الأقصى وأن ينصر المقاومة في فلسطين. 
وكرر بليلة في خطبة الجمعة اليوم: اللهم الطف بإخواننا المؤمنين في فلسطين، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، وتول أمرهم، وسد خلتهم، واشف مريضهم، وداو جريحهم، واثبت قتلاهم في الشهداء السعداء.اضافة اعلان
اللهم إنك قلت في كتابك المبين، وأنت أصدق القائلين: "إن الله يدافع عن الذين آمنوا"، اللهم ادفع عنهم الشرور والبلايا، وارفع عنهم الكروب والرزايا. 
لا رب غيرك فيُرتجى، ولا إله سواك فيُدعى، وأنت نعم المولى والنصير، اللهم احفظ  المسجد الأقصى واجعله في عزية ومناعة ورفعة إلى يوم الدين 



اقرأ أيضا

الكعبة - أمطار
11:05 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

لـ 3 ساعات متواصلة.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام

النجاح
8:37 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

إذا كنت عايز تنجح وتحقق أحلامك..ابتعد عن هذه الـ 10

الكعبة - أمطار
8:30 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

زلزال 21
3:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب إقليم كامتشاتكا الروسي والعالم الهولندي يحذر

اقرأ أيضا

خطيب المسجد الحرام: الصبر على البلاء والابتلاء فيه الرضا والخير والبركة (فيديو)

كشف اللغز الغامض لنفوق 350 فيلاً مرة واحدة

الكيلو منه بـ 20 ألف دولار.. استثمر في هذا النوع من التوابل

أمة نبيها "الصادق الأمين".. فيديو يوثق مشاهد نادرة قضت على السرقة في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب

"يبعث المرء على ما مات عليه".. فلسطيني قصف وهو يرفع الأذان فردده في الغيبوبة قبل استشهاده

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

فيصل غزاوي - خطيب المسجد الحرام - الجمعة 1:36 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

خطيب المسجد الحرام يدعو لأهل فلسطين بالنصرة والتمكين (فيديو)

شؤون المسجد الحرام- المسجد الحرام - الجمعة 1:34 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

خطيب المسجد الحرام: التبرج من سيرة الكفرة ومظاهر أهل الجهل (فيديو)

أسامة خياط 444 2:02 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

خطيب المسجد الحرام ينهمر في البكاء أثناء الدعاء للمسجد الأقصى وفلسطين (فيديو)

شؤون المسجد الحرام- المسجد الحرام - الجمعة 1:35 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

خطيب المسجد الحرام: أحسنوا ظنكم بالله وتيقنوا من استجابة الدعاء (فيديو)

اقرأ أيضا

نصق قرن من العقوبات
12:50 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

نصف قرن خلف القضبان.. السجن 14 عامًا لمجرم هرب من سجن بمروحية

اسعار العملات2
11:58 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

ملياردير يُلقي مليون دولار من طائرة هليكوبتر على متابعيه (فيديو)

الدكتور سعد الخثلان
10:05 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

هل يجوز الاستدانة من أجل الزواج؟ "الخثلان" يوضح

وزارة الموارد البشرية
7:49 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

تعزيز المسؤولية الاجتماعية ركيزة أساسية في الإصلاحات السعودية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

3145690281549474370
12:23 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

أهم 10
11:34 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

ف77 858
11:18 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

الكعبة - أمطار
8:30 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

سفارة المملكة في أوغندا
8:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ميانمار لجميع المواطنين