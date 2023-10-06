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خطيب المسجد الحرام: هذه أسباب زيادة المحبة بين المؤمنين (فيديو)

شؤون المسجد الحرام- المسجد الحرام - الجمعة
المسجد الحرام
أ أ
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حث خطيب المسجد الحرام، الشيخ ماهر المعيقلي، على زيارة المرضى والتنفيس عن الكرب والتيسير على المعسرين، من أجل دوام المحبة بين الناس.

زيادة المحبة بين المؤمنيناضافة اعلان

وقال في خطبة الجمعة اليوم: "إن مما يزيد المحبة بين المؤمنين زيارة مريضهم، والتيسير على معسرهم، والستر على عيوبهم، والتغافل عن هفواتهم، وحسن الظن بهم، وإلقاء السلام عليهم، كما أن التزاور والتواصل حق من حقوق الصحبة وهو يوجب من الله المحبة".
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، "أنَّ رجُلًا زار أخًا له في قريةٍ أخرى فأرسَل اللهُ على مَدرَجتِه ملَكًا فلمَّا أتى عليه قال: أين تُريدُ ؟ قال: أزورُ أخًا لي في هذه القريةِ فقال: هل له عليك مِن نعمةٍ ترُبُّها؟ قال: لا إلَّا أنِّي أُحِبُّه في اللهِ قال: فإنِّي رسولُ اللهِ إليك إنَّ اللهَ قد أحَبَّك كما أحبَبْتَه فيه".

المحب الصادق مرآة أخيه

وأوضح خطيب المسجد الحرام، أن المحب الصادق مرآة أخيه، إن استشاره نصح له، وإن أخطأ أخذ بيده وذكره، ولا يكون عونًا للشيطان عليه.


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