خطيب المسجد الحرام: احذروا تداعيات هذا العصر وملهياته (فيديو)

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حذر إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ عبد الرحمن السديس من تداعيات هذا العصر وملهياته وتحولاته ومتغيراته.

وقال في خطبة الجمعة اليوم: "ألم يأن الأوان أن نعلي قيمنا الدينية وشمائلنا النبوية لتكون رسالتنا العالمية والحضارية لتحقيق السلام الإنساني والأمن العالمي المجرد عن المطامع والدوافع والمصالح والأغراض المدخولة والمنافع". اضافة اعلان





دحر الانحطاط الخلقي







خطيب المسجد الحرام عبد الرحمن السديس: احذروا تداعيات هذا العصر وملهياته وتحولاته ومتغيراته لتسلموا بدينكمpic.twitter.com/kgZz37ypS7 فيديو | "يتلونون تلوب الحرباء ويروغون روغان الثعالب"خطيب المسجد الحرام عبد الرحمن السديس: احذروا تداعيات هذا العصر وملهياته وتحولاته ومتغيراته لتسلموا بدينكم #الإخبارية September 29, 2023

وتابع: "فلن يرسو العالم في مرافئ القيم والأخلاق الفاضلة إلا بدحر الانحطاط الخلقي، والتصدي للسقوط القيمي، لاسيما في زمن التحولات والمتغيرات والأزمات والتحديات، وبخاصة عبر المواقع والقنوات والشبكات، فقد كثر المحتوى المخالف للقيم الدينية والأعراف السوية والفطر النقية".وشدد على أنه "لابد أن يكون الانتصار للقيم طي الأفكار والأرواح لا الأدراج ومهب الرياح".