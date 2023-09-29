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خطيب المسجد الحرام: احذروا تداعيات هذا العصر وملهياته (فيديو)

الشيخ السديس
الشيخ السديس
أ أ
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حذر إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ عبد الرحمن السديس من تداعيات هذا العصر وملهياته وتحولاته ومتغيراته. 
وقال في خطبة الجمعة اليوم: "ألم يأن الأوان أن نعلي قيمنا الدينية وشمائلنا النبوية لتكون رسالتنا العالمية والحضارية لتحقيق السلام الإنساني والأمن العالمي المجرد عن المطامع والدوافع والمصالح والأغراض المدخولة والمنافع".اضافة اعلان

دحر الانحطاط الخلقي

وتابع: "فلن يرسو العالم في مرافئ القيم والأخلاق الفاضلة إلا بدحر الانحطاط الخلقي، والتصدي للسقوط القيمي، لاسيما في زمن التحولات والمتغيرات والأزمات والتحديات، وبخاصة عبر المواقع والقنوات والشبكات، فقد كثر المحتوى المخالف للقيم الدينية والأعراف السوية والفطر النقية".
وشدد على أنه "لابد أن يكون الانتصار للقيم طي الأفكار والأرواح لا الأدراج ومهب الرياح".


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