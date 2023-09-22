خطيب المسجد الحرام: بلادنا سباقة للخير ودعواتنا لإخواننا في المغرب وليبيا (فيديو)

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قال خطيب المسجد الحرام، الشيخ عبدالله الجهني، إن المملكة سباقة للخير والمساعدات الإغاثية والإنسانية.

وأضاف في خطبة الجمعة اليوم: "إننا في هذا البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، مع إخواننا في كل الظروف والأحوال، نشاركهم في مشاعرهم، في أفراحهم وأحزانهم، وأتراحهم". اضافة اعلان





أحداث الزلزال والفيضان



pic.twitter.com/ToOnENWfHW فيديو | خطيب المسجد الحرام عبد الله الجهني: بلادنا سباقة للخير والمساعدات الإغاثية والإنسانية ودعواتنا لإخواننا في المغرب وليبيا بالصبر والاحتساب #الإخبارية September 22, 2023

وتابع: "ولقد تألمنا لأحداث الزلزال والفيضان اللذين أصابا كلاً من المملكة المغربية ودولة ليبيا الشقيقتين، فأحدثا نقصًا في الأموال والثمرات، وشأن المؤمن عند الابتلاء الصبر والاحتساب والتسلي، لينال بشارة الله عز وجل"."ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون".