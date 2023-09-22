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خطيب المسجد الحرام: بلادنا سباقة للخير ودعواتنا لإخواننا في المغرب وليبيا (فيديو)

شؤون المسجد الحرام- المسجد الحرام - الجمعة
المسجد الحرام
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قال خطيب المسجد الحرام، الشيخ عبدالله الجهني، إن المملكة سباقة للخير والمساعدات الإغاثية والإنسانية.
وأضاف في خطبة الجمعة اليوم: "إننا في هذا البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، مع إخواننا في كل الظروف والأحوال، نشاركهم في مشاعرهم، في أفراحهم وأحزانهم، وأتراحهم".اضافة اعلان

أحداث الزلزال والفيضان

وتابع: "ولقد تألمنا لأحداث الزلزال والفيضان اللذين أصابا كلاً من المملكة المغربية ودولة ليبيا الشقيقتين، فأحدثا نقصًا في الأموال والثمرات، وشأن المؤمن عند الابتلاء الصبر والاحتساب والتسلي، لينال بشارة الله عز وجل".
"ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون".
 

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