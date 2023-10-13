خطيب المسجد الحرام: أحسنوا ظنكم بالله وتيقنوا من استجابة الدعاء (فيديو)

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حث خطيب المسجد الحرام، الشيخ أسامة خياط، على حسن الظن بالله تعالى والتوكل عليه والتيقن من استجابة الدعاء.

وقال في خطبة الجمعة اليوم: "حين يمعن ابن آدم النظر فيما جاء من الله تعالى من بيان واضح واف لشدة بطشه وأليم عقابه وعظيم انتقامه، كما في قوله جل ثناؤه "إن بطش ربك لشديد"، وكما في قوله عز وجل "إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام"، وفي كونه سبحانه أيضًا سريع الحساب. اضافة اعلان





العمل بما يرضي الله



مسالك الأدب مع الله



pic.twitter.com/FV3l1w7RJg فيديو | خطيب المسجد الحرام أسامة خياط: أحسنوا ظنكم بالله وتوكلوا عليه وتيقنوا من استجابة الدعاء #الإخبارية October 13, 2023

وأضاف: "فإن هذا الإمعان يبعث على اتقاء ربه بالعمل بما يرضيه، والحذر مما يسخطه، فيكون بهذا قد سلك سبيلاً من سبل الأدب مع الله تعالى، لأنه ليس ثمة ريب لدى العقلاء أنه ليس من الأدب في شيء، أن يبارز العبد العاجز ربه القادر القوي المنتقم الجبار القاهر بالعصيان لأمره، وعدم الاستجابة لزجره".وتابع: "وحين يحسن المسلم الظن بربه فيعلم أنه مؤتيه سؤله، ومحقق أرضه، ومفيض عليه نعمه، ومجزل له ثوابه، مادام له مطيعًا، إليه مخبتًا، عليه متوكلاً، له راجيًا، منه خائفًا".وأردف خطيب المسجد الحرام: "وبذا يكون المسلم قد سلك مسلكًا من مسالك الأدب مع مولاه جل في علاه، على أنه ليس من الأدب في شيء، إساءة العبد الظن بربه، بوقوع العبد في الحرام، وكسب الآثام، والتعرض لنقمته وعقوبته، ظانًا متوهمًا أنه غير مطلع عليه، وغير منزل به بأسه وأليم عقابه، فهذا هو الظن السيء الذي ذكره تبارك وتعالى قي قوله: "وذلكم ظنكم الذي ظننتم".