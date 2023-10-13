الجمعة، 28 ربيع الأول 1445 ، 13 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

خطيب المسجد الحرام: أحسنوا ظنكم بالله وتيقنوا من استجابة الدعاء (فيديو)

شؤون المسجد الحرام- المسجد الحرام - الجمعة
المسجد الحرام
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

حث خطيب المسجد الحرام، الشيخ أسامة خياط، على حسن الظن بالله تعالى والتوكل عليه والتيقن من استجابة الدعاء. 
وقال في خطبة الجمعة اليوم: "حين يمعن ابن آدم النظر فيما جاء من الله تعالى من بيان واضح واف لشدة بطشه وأليم عقابه وعظيم انتقامه، كما في قوله جل ثناؤه "إن بطش ربك لشديد"، وكما في قوله عز وجل "إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام"، وفي كونه سبحانه أيضًا سريع الحساب.اضافة اعلان

العمل بما يرضي الله

وأضاف: "فإن هذا الإمعان يبعث على اتقاء ربه بالعمل بما يرضيه، والحذر مما يسخطه، فيكون بهذا قد سلك سبيلاً من سبل الأدب مع الله تعالى، لأنه ليس ثمة ريب لدى العقلاء أنه ليس من الأدب في شيء، أن يبارز العبد العاجز ربه القادر القوي المنتقم الجبار القاهر بالعصيان لأمره، وعدم الاستجابة لزجره".
وتابع: "وحين يحسن المسلم الظن بربه فيعلم أنه مؤتيه سؤله، ومحقق أرضه، ومفيض عليه نعمه، ومجزل له ثوابه، مادام له مطيعًا، إليه مخبتًا، عليه متوكلاً، له راجيًا، منه خائفًا".

مسالك الأدب مع الله 

وأردف خطيب المسجد الحرام: "وبذا يكون المسلم قد سلك مسلكًا من مسالك الأدب مع مولاه جل في علاه، على أنه ليس من الأدب في شيء، إساءة العبد الظن بربه، بوقوع العبد في الحرام، وكسب الآثام، والتعرض لنقمته وعقوبته، ظانًا متوهمًا أنه غير مطلع عليه، وغير منزل به بأسه وأليم عقابه، فهذا هو الظن السيء الذي ذكره تبارك وتعالى قي قوله: "وذلكم ظنكم الذي ظننتم".


اقرأ أيضا

خطيب الجمعة المسجد النبوي
2:21 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

خطيب الجمعة في المسجد النبوي: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة"

أسامة خياط 444
2:02 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

خطيب المسجد الحرام ينهمر في البكاء أثناء الدعاء للمسجد الأقصى وفلسطين (فيديو)

أكبر يقطينة في العالم
11:48 ص الجمعة، 13 أكتوبر 2023

يقطينة عملاقة تحطم رقمًا قياسيًا عالميًا في الولايات المتحدة.. كم تزن؟

رواد الفضاء على سطح القمر
11:10 ص الجمعة، 13 أكتوبر 2023

للوجود البشري الدائم.. "ناسا" تستعد لـ رصف القمر!

اقرأ أيضا

"أستغفرك ربي وأتوب إليك".. مناجاة خاشعة للمعتمرين أمام البيت العتيق (فيديو)

شاب عراقي يبتلع هاتفا.. وفريق طبي ينجح في استخراجه (صور)

مشهد مذهل للكوبرا العربية.. ماذا عن طول أسنانها؟

أجيال جديدة تتكيف مع المبيدات.. تفاصيل صادمة عن "بق الفراش"

دراسة: الرجال الذين يميلون إلى السهر أقل كسبًا للمال

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

شؤون المسجد الحرام- المسجد الحرام - الجمعة 1:37 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

خطيب المسجد الحرام: هذه أسباب زيادة المحبة بين المؤمنين (فيديو)

الشيخ السديس 1:43 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

خطيب المسجد الحرام: احذروا تداعيات هذا العصر وملهياته (فيديو)

شؤون المسجد الحرام- المسجد الحرام - الجمعة 1:42 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

خطيب المسجد الحرام: بلادنا سباقة للخير ودعواتنا لإخواننا في المغرب وليبيا (فيديو)

بندر بليلة 1:45 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

خطيب المسجد الحرام: هؤلاء هم أسعد الناس (فيديو)

اقرأ أيضا

طرق تساعدك على التخلص من التوتر
2:25 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

تحذير مهم.. هذه مخاطر الإفراط في تحمل المسؤولية

كويكب نيبو
9:49 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

ناسا تؤكد: كويكب بينو يحتوي على ماء وكربون

الدكتور سعد الخثلان
8:16 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

"الخثلان" يوجه نصيحة مهمة لمن لا يُصلي الفريضة في المسجد

الكول سنتر
8:03 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

أسباب غضب العملاء من "الكول سنتر".. الموظف جاني أم مجني عليه؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

فيصل بن فرحان وزير الخارجية
3:45 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

وزير الخارجية: على مجلس الأمن تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية

موعد-صرف-معاش-الضمان1
3:02 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

"الموارد": تسجيل الطالب حتى 25 عامًا ضمن الأسرة في معاش الضمان

طلاب السعودية
2:36 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

تعديل بداية اليوم الدراسي بهذه المدارس.. ابتداءً من الأحد

حساب المواطن
2:24 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

شرط تسجيل الشخص المستقل في حساب المواطن

خطيب الجمعة المسجد النبوي
2:21 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

خطيب الجمعة في المسجد النبوي: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة"

أسامة خياط 444
2:02 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

خطيب المسجد الحرام ينهمر في البكاء أثناء الدعاء للمسجد الأقصى وفلسطين (فيديو)