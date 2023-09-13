حفل زفاف كان سببا في إنقاذ قرية كاملة من موت محقق بزلزال المغرب

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صدق الله تعالى حينما قال :" وكل شيء عنده بمقدار"، وربما يصدق ذلك على حفل عرس كان سببا في إنقاذ جميع سكان قرية مغربية من الزلزال المدمر.





حفل زفاف في زلزال الحوز:

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نجاة قرية كاملة في زلزال المغرب:

وفي تفاصيل الواقعة، كان من المقرر إقامة حفل زفاف حبيبة أجدير (22 عاما) ومزارع التفاح محمد بوضاض (30 عاما) في قريته كطو يوم السبت الماضي.وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام مغربية، فقد أقامت عائلة العروس حفل العرس التقليدي قبلها بيوم، وفقا للعادات والتقاليد.وأظهر مقطع فيديو صوره أحد المدعوين لحظة وقوع الزلزال، الذي بلغت قوته 6.8 درجة، حين تحول مشهد الحاضرين فجأة إلى فوضى وظلام وصراخ.ونقلت عن العريس، وهو يقف بجوار زوجته وما زالا يرتديان ملابس زفافهما بعد مرور حوالي أربعة أيام على الزلزال الذي دفن متعلقاتهما تحت الأنقاض إن الزلزال أصابه بالخوف على زوجته وهو ينتظرها في قريته.وتابع قائلا : "أردنا أن نحتفل. ثم وقع الزلزال. لم أكن أعرف ما إذا كان علي أن أقلق على قريتها أم على قريتي".وكان العريس يمسك بيد زوجته وهو يتحدث، وعندما سُئل عن طريقة لقائهما، ابتسم بخجل واكتفى بالقول إن "القدر جمعهما".من جانبهم أكد السكان أن قرية أجدير الفقيرة، إيغيل نتلغومت، تحولت إلى أنقاض، وأصبح الكثير من سكانها بلا مأوى الآن، لكن على عكس أجزاء أخرى من منطقة أداسيل، القريبة من مركز الزلزال، لم تقع وفيات أو إصابات خطيرة.وقد جاء كثير من الناس من القرى المحيطة بإيغيل نتلغومت للاستمتاع باحتفال عائلة أجدير وتقاسم وجبة من لحم البقر المطهو لينجو بذلك من مصير مجهول ربما كان ينتظرهم تحت الأنقاض لولا خروجهم للمشاركة في الاحتفال.كما نصب والد العروس محمد أجدير (54 عاما) خيمة كبيرة في باحة منزله لضيوف الحفل غير أن هذه الخيمة تُستخدم الآن كمأوى للقرويين.وكان الزلزال هو الأكثر دموية في المغرب منذ عام 1960 بعدما أسفر عن مقتل أكثر من 2900 شخص، معظمهم في تجمعات سكانية نائية في سلسلة جبال الأطلس الكبير بجنوب مراكش.كما ظهر الناس في مقطع الفيديو وهم يصرخون “زلزال” أو ينادون على أفراد أسرهم وقد استبدلوا إضاءة الكهرباء بأنوار الهواتف المحمولة.