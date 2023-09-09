مئذنة أشهر مسجد في مراكش تتمايل بسبب الزلزال الذي ضرب المغرب

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مدى تأثر أحد مساجد مدينة مراكش المغربية بالزلزال الذي ضرب البلاد أمس الجمعة.





مسجد الكتيبة في مراكش:

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زلزال المغرب:

مسجد الكتبية الشهير بمراكش يتأرجح متأثراً بقوة الزلزال الذي ضرب البلاد وتسبب بمقتل المئات.. والمواطنون يفرون مذعورين خشية أن



للتذكير فصومعة المسجد في القرن 12 ميلادي #earthquake #المغرب pic.twitter.com/IThHi0OdBs مشاهد بالقرب من مسجد الكتبية المراكشي.للتذكير فصومعة المسجد في القرن 12 ميلادي #زلزال_مراكش September 9, 2023

وظهر مسجد الكتبية الشهير بمراكش، وهو يتأرجح متأثراً بقوة الزلزال الذي ضرب البلاد وتسبب بمقتل المئات، حيث ظهر المواطنون وهم يفرون مذعورين خشية أن ينهار.وقضى عدد كبير من المغاربة، ليلة أمس في شوارع وأزقة المملكة، بعد الهزة الأرضية، التي بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر.ونشرت وسائل إعلام مغربية صورا، لعدد كبير من المواطنين في العراء، بعد أن انهارت بيوتهم أو تشققت جراء الهزة.فيما لم يستطيع آخرون الرجوع إلى منازلهم خشية وقوع ارتدادات أخرى.كما أظهرت فيديوهات قادمة من إقليم الحوز، بؤرة الهزة الأرضية، طلب عدد من الأشخاص، الاستغاثة من السلطات المحلية، لإنقاذ الناس من تحت الأنقاض، بمنطقة مولاي إبراهيم ضواحي مراكش.من جهته أفاد المعهد الوطني للجيو-فيزياء، التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بأنه تم مساء أمس الجمعة، تسجيل هزة أرضية بقوة 7 درجات على مقياس ريشتر بإقليم الحوز.وأوضح المعهد، في بلاغ له، أنه حدد مركز هذه الهزة الأرضية، التي وقعت حوالي الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة مساء، في جماعة إيغيل التابعة لإقليم الحوز.