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هل يجوز الاستدانة من أجل الزواج؟ "الخثلان" يوضح

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم الاستدانة من أجل الزواج.

نصيحة غالية للشباب قبل الزواجاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه ينصح الشباب بعدم الاستدانة من أجل الزواج، وعليهم أن ينتظروا حتى يحصلون على وظيفة أو عمل ويكونوا جاهزين لمثل هذا الأمر.
وأضاف أنه يوصي الشباب بأن لا يستدينوا ويحملوا أنفسهم ديونًا وليس لديهم وظيفة، رغبة في الزواج، ولكن عليهم بالصبر لقول الله تعالى: "وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم الله من فضله".

لا تتزوج بالدين ولكن عليك بهذا الأمر

وبين أنه على الشباب الانتظار حتى يعينهم الله من فضله، وييسر الله تعالى لهم عملًا يكون لهم عونًا على الزواج؛ لأنه الزواج يحتاج إلى مهر ونفقات، وربما يرزق الشخص بذرية الأمر الذي يضاعف عليه المتطلبات المعيشية.
وشدد على عدم الإقدام على الزواج، إلا عندما يتيسر المال سواء من وظيفة أو عمل أو تجارة أو غير ذلك، متى يفتح للشخص مصدر رزق، لكن قبل ذلك فإنه لا ينصح بالاستدانة من أجل الزواج.


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