هل يجوز الاستدانة من أجل الزواج؟ "الخثلان" يوضح

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كشف
أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن
حكم الاستدانة من أجل الزواج.
نصيحة
غالية للشباب قبل الزواجوأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أنه ينصح الشباب بعدم الاستدانة من أجل
الزواج، وعليهم أن ينتظروا حتى يحصلون على وظيفة أو عمل ويكونوا جاهزين لمثل هذا
الأمر.
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وأضاف أنه يوصي الشباب بأن لا يستدينوا ويحملوا أنفسهم ديونًا وليس لديهم وظيفة، رغبة في الزواج، ولكن عليهم بالصبر لقول الله تعالى: "وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم الله من فضله".
لا تتزوج بالدين ولكن
عليك بهذا الأمروبين أنه على الشباب
الانتظار حتى يعينهم الله من فضله، وييسر الله تعالى لهم عملًا يكون لهم عونًا على
الزواج؛ لأنه الزواج يحتاج إلى مهر ونفقات، وربما يرزق الشخص بذرية الأمر الذي
يضاعف عليه المتطلبات المعيشية.
وشدد على عدم الإقدام على الزواج، إلا عندما يتيسر المال سواء من وظيفة أو عمل أو تجارة أو غير ذلك، متى يفتح للشخص مصدر رزق، لكن قبل ذلك فإنه لا ينصح بالاستدانة من أجل الزواج.
هل يجوز الاستدانة من أجل الزواج؟— قناة الرسالة (@alresalahnet) October 25, 2023
- الشيخ د. سعد الخثلان@saad_alkhathlan#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/OEOWFN3JVj