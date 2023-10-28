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"الخثلان" يكشف عن سُنن نبوية تُتبع عند نزول المطر

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية ، الشيخ سعد الخثلان، عن سنن نبوية ناصحًا بإتباعها عند نزول المطر.
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سنن نزول المطر

وأوضح في مقطع فيدو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه من السنة عند نزول المطر أن يكشف المسلم عن بعض جسده حتى يصيبه المطر، بأن يكشف عن رأسه أو ذراعيه أو ساقه، أو جميعها.
وأضاف الخثلان أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل وعلل ذلك بأن المطر حديث عهد بربه فيتبرك بذلك، مبينًا أنه لا بأس من التبرك بالمطر خاصة عند أول نزوله.

لا بأس بتوقعات نزول الأمطار

وفي وقت سابق، أكد الخثلان أن توقعات نزول الأمطار لا بأس بها؛ لأنها لا تعدو أن تكون تفسيراً لسنن الله في الكون.
‏وأشار إلى أن قول البعض: "أما بعد نزول المطر"، فلا يجوز نسبة نزوله لغير الله؛ لا للمنخفض الجوي ولا لغيره.

تقلبات جوية وأمطار وسيول على مناطق المملكة

يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد توقع تقلبات جوية وطقسًا غير مستقرة مع هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، تبدأ من اليوم وتستمر لعدة أيام.

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