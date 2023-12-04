الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

انزلاق جمل داخل متنزه.. ماذا حدث لراكبه؟

جمل
الجمل
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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة انزلاق جمل وسقوط راكبه.

 

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انزلاق جمل:


ويظهر مقطع الفيديو المتداول شخصا يركب جملا ويسير على طريق وسط منتزه بحسب ما يظهره الفيديو.
وأثناء السير انزلق الجمل، فيما سقط راكبه على الأرض، حيث ركض بعض الأشخاص لمساعدته.

فيما ظهر الشخص الذي سقط على الأرض مصابا بكسر في ذراعه، بحسب اللقطات التالية من مقطع الفيديو.

إنقاذ جمل:


وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، مشهدا يحبس الأنفاس لعملية إنقاذ جمل، عقب تعلق رأسه بحوض ماء.

ويظهر الفيديو، الحوض وهو معلق في رقبة الجمل، الذي بدأ بالركض حول نفسه يمينا ويسارا، في محاولة منه للتخلص منه.

كما يوثق محاولة مجموعة من الأشخاص المتواجدين، مساعدة الجمل في التخلص من الحوض، بعد أن تجمعوا حوله، وحاولوا تهدئته ونزعه.

وقد تجمع عدة أشخاص حول الجمل، الذي وقف للحظات ولكنه بدأ من جديد في التحرك بمختلف الاتجاهات للخروج من الحوض حتى استقر بجوار خزان مياه.

إنقاذ ناقة:



أيضا أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"،  لحظة إنقاذ ناقة بعدما علقت وسط بقعة نفط بجانب خزانات رحية.


ويظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الناقة عالقة وسط النفط ولا تستطيع الخروج ، حيث  تدخل صاحب الناقة لإنقاذها.

وقد ظهرت الناقة عاجزة تماما عن التحرك وسط البقعة، والرمال المحيطة بها.

 وبحسب ما تداوله نشطاء، فقد تم رفع الناقة إلى الأعلى بواسطة رافعة حتى وقفت على قدميها وتم سحبها خارج البقعة وهي تقوم بالرغاء أثناء عملية السحب.

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