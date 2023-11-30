تظاهر كأنه دمية.. مشهد يفوق الوصف لهروب عصفور من مجموعة قطط

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تظاهر عصفور وقع في شرك بين مجموعة من القطط بأنه دمية ثابتة، حيث تمكن من خداعهم وطار محلقا في الهواء لتكتب له حياة جديدة.





عصفور يخدع مجموعة قطط:

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أرنب ينجو من نسر:

أذكى عملية هروب ستراها في حياتك .. عصفور ادعى انه تمثال حتى يربك القطط ثم طار بعيدا pic.twitter.com/sh5Dlcaxs3 November 29, 2023

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا يفوق الوصف لعصفور خدع عددا من القطط بحيلة ماكرة، وتمكن من الإفلات من بينها.ويظهر الفيديو المتداول قدرة العصفور على الثبات وعدم التحرك، حيث ظل ثابتا كأنها دمية، عند اقتراب القطط نحوه، حيث ظلّ يناور بحيلته حتى تمكن من خداعهم وطار في الهواء، عقب مشهد يحبس الأنفاس.وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد مثيرة بين أرنب بري ونسر حاول اصطياده.ويظهر الفيديو مهارة الأرنب، وكيف حاول بفطرته توظيف مهارته بسرعة فائقة للتخلص من أشد الطيور عداوة له.وفي الصراع بين النسر والأرنب، عندما اطمأن النسر وهبط لوضع الأرنب بين مخالبه، قفز الأرنب في الهواء بسرعة غير متوقعة، ما أربك حسابات النسر.وعندما عاد النسر مرة أخرى لاصطياده، ظهرت مهارة جديدة للأرنب، حيث قام بحركة ارتدادية عكسية، لينجو مجددا من بين مخالب النسر.