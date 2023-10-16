جريمة نكراء.. سبعيني أمريكي ينهي حياة طفل مسلم بصورة وحشية بسبب فلسطين

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قال مكتب عمدة مقاطعة ويل بولاية إلينوي الأمريكية، إن رجلاً قتل طفلاً مسلمًا يبلغ من العمر 6 سنوات، وأصاب والدته، في جريمة كراهية مرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية. اضافة اعلان





قتل طفل مسلم



حالة الأم خطيرة



وذكرت قناة "كيه تي إل إيه 5" المحلية، أمس الأحد، أن جوزيف تشوبا، 71 عامًا، يواجه اتهامات بقتل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بوحشية وإصابة امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا بجروح خطيرة في إلينوي.ووجهت له الشرطة ارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، ومحاولة القتل من الدرجة الأولى، وتهمتين بارتكاب جرائم كراهية، والضرب بسلاح مميت.ووفقًا للقناة فإن سلطات مقاطعة ويل وضباط من قسم شرطة بلينفيلد استجابوا في البداية إلى مكان الحادث بناء على تقارير تفيد بأن امرأة تعرضت لهجوم من قبل مالك المنزل بسكين.وعثرت السلطات على ضحيتين، طفل يبلغ من العمر 6 سنوات أصيب بـ 26 طعنة، وامرأة تبلغ من العمر 32 عامًا تعرضت للطعن أكثر من 12 مرة. وتم نقل المرأة إلى المستشفى في حالة خطيرة.