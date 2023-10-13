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يقطينة عملاقة تحطم رقمًا قياسيًا عالميًا في الولايات المتحدة.. كم تزن؟

أكبر يقطينة في العالم
أكبر ثمرة يقطين في العالم
أ أ
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حطمت ثمرة يقطين عملاقة تزن أكثر من طن الرقم القياسي لأكبر ثمرة من نوع القرعيات في العالم، خلال مهرجان في ولاية كاليفورنيا، ما سمح لمزارعها بالحصول على جائزة قدرها 30 ألف دولار.اضافة اعلان

اليقطينة تزن 1.25 طنًا

وأثارت الثمرة البالغ وزنها 1247 كيلوجراما، حماسة كبيرة الاثنين لدى المشاركين في مهرجان هاف مون باي لليقطين، بالقرب من سان فرانسيسكو، بحسب بيان صادر عن منظمي المسابقة.
وارتدى ترافيس جينجر قميصًا برتقاليًا لهذه المناسبة، ورفع ذراعيه منتصرًا أثناء الوزن.

منافسات كبيرة

وتشهد المسابقة التي تقام منذ نصف قرن، تنافسًا بين مزارعي ثمار القرع الضخمة من جميع أنحاء أمريكا الشمالية.
وتغلبت اليقطينة العملاقة التي زرعها ترافيس جينجر المتحدر من ولاية مينيسوتا في شمال الولايات المتحدة، على أقرب منافسيها بأكثر من 110 كيلوجرامات.
وكان الرقم القياسي العالمي السابق قد سُجل عام 2021 في إيطاليا ليقطينة بوزن 1226 كيلوجرامًا.
وستُعرض النبتة الفائزة في نهاية هذا الأسبوع في مهرجان الفنون والقرعيات في هاف مون باي بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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