عاصفة رعدية تقتلع أشجارا ضخمة من جذورها بدولة خليجية

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وثقت عدة صور مشاهد لعاصفة رعدية اقتلعت أشجارا ضخمة من جذورها بإحدى الولايات في سلطنة عمان.



عاصفة رعدية بسلطنة عمان:



سيول تقتلع النخيل بسلطنة عمان:



وتظهر الصور التي نشرها حساب "الخيمة العمانية"، سوق نزوى إثر العاصفة الرعدية، والتي تسببت في اقتلاع الأشجار وسقوطها على الأرض وعلى عدد من السيارات، ما تسبب في شلل بالحركة المرورية وسير المارة بالشوارع.أيضا وثقت صور ومقاطع فيديو مشاهد مذهلة لتقلبات الجو في عمان، حيث غطت سحابة رهيبة منطقة السويح في جعلان بني بوعلي.وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو مشهد مذهلا لتجريف السيول التي انحدرت بقوة في أحد الوديان وجرفت أشجار النخيل واقتلعتها من أمكانها.ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب"الخيمة العمانية"، السيول وهي تسير بقوة، حيث تقتلع أشجار النخيل في طريقها، وذلك مع صيحات وعلو أصوات سكان المنطقة التي اجتاحتها السيول.وبحسب ما تم تداوله فقد اجتاحت السيول وادي الصرمي وجرفت أغلب النخيل في ولاية صحم.