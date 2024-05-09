اليوم.. الشمس تتعامد فوق نجران و"المسند" يكشف السر

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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، عن سر تعامد الشمس اليوم فوق منطقة نجران جنوب المملكة.





الشمس تتعامد فوق نجران



الشمس تعاود تعامدها على نجران بهذا الموعد



وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن اليوم 9 مايو تعامدت الشمس فوق نجران، حيث انعدم الظل هناك، مبينًا أن هذا التعامد هو الأول في هذا العام.وأضاف أن الشمس تواصل زحفها الظاهري ناحية الشمال حتى تتعامد على مدار السرطان "يمر ما بين مكة والمدينة في 21 يونيو عندها يبدأ فصل الصيف".وأشار إلى أن الشمس تعود مرة أخرى لتتعامد على نجران للمرة الثانية خلال هذا العام 2024 في 3 أغسطس تقريبًا.وبعدها تواصل زحفها ناحية الجنوب لتتعامد على خط الاستواء في 23 سبتمبر، ثم تصل إلى أقصى نقطة لها جنوبًا حيث تتعامد على مدار الجدي في 21 ديسمبر عندها يبدأ فصل الشتاء.. وهكذا دواليك.