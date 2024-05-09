ما سبب تغير ملامح البشر من قارة إلى أخرى؟.. الزعاق يكشف مفاجأة

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تختلف ملامح البشر من قارة إلى أخرى، فهل لهذا الاختلاف علاقة بالمناخ في كل قارة، هذا ما كشف عنه خبير الأرصاد خالد الزعاق.





المناخ سبب تغير الملامح:



سيول وأمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق



وفي حديثه على قناة العربية، قال "الزعاق":" بدينا هالحين نلبس الملابس الصيفية، ونستأنس بالأشياء الباردة من مشرب ومسكن، فعلاقتنا بالمناخ علاقة تلازمية، فمن لوازم الحياة التكيف، فنحن لا نشرب ولا نلبس ولا نسكن إلا على مجرياته".وأضاف:" ليس هذا وحسب، بل أشكال الخلق ونفسياتهم مرتبطة بالمناخ، فسكان آسيا يختلفون عن الدول العربية، والدول العربية يختلفون عن إفريقيا، فالخِلقة مرتبطة بالمناخ كابراً عن كابر، حيث أن المناخ يغير في البشر من قاة لأخرى".وتابع:" عندما يكبر الشخص يكتب بالحبر بدلاً من الرصاص، حتى يعلم أن محو أخطائه لم يعد سهلاً".واستكمل:" الإنسان منذ القدم حافظ على العناصر المناخية، من الإخلال بها، لأن حياته مرتبطة بها، فحافظ على الماء والحلال، فالله خلق كل شيء بنسب متوازنة".وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تحذيرًا من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".2 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسلمي وبقعاء والشنان وبقعاء وحائل والغزالة وموقق".3 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "جدة والشعيبة والليث ورابغ وأضم وميسان والخرمة والمويه وتربة ورنية والليث ورهاط ومدركة وبحرة والطائف".4 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العلا وخيبر والعيص ووادي الفرع والحناكية والعهد وبدر وينبع".5 - منطقة الباحة، وتشمل "الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد".6 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش".7 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والإحساء والعديد وبقيق".8 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة".9 - منطقة الرياض، وتشمل "الدرعية والعاصمة وحريملاء ومرات وضرما والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطية بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر".10 - منطقة القصيم، وتشمل "الثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور".