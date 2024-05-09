مفاجأة حول فيديو ظهور "كائنات فضائية" في مدينة لاس فيجاس الأمريكية

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في صيف العام الماضي، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عن وجود "كائن فضائي" في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وقالت وكالة "رويترز" إن الفيديو مصنوع رقميًا والصوت مأخوذ من تقرير صحفي غير ذي صلة عن ادعاء برؤية كائنات فضائية.

لكن خبراء قالوا إن الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع للقاء كائن فضائي مزعوم خارج منزل في لاس فيجاس، ويعود تاريخه إلى عام 2023، ولم يتم التلاعب به.





حقيقة التلاعب بالفيديو



تفاصيل الفيديو



حقيقة وليست مزحة



قال فاحص الأدلة سكوت رودر لشبكة التلفزيون الأمريكية (News Nation): "بمجرد أن تراه، لا يمكنك إنكاره".وأضاف: "لا يوجد تحرير. وهذا هو الفيديو الأصلي. لقد حاولنا فضح ذلك لمعرفة ما إذا كان هناك شيء تمت إضافته إلى الفيديو"، لكن "جاءت جميع نتائجنا كما كانت أصلية".ويعود تاريخ التقاط المقطع إلى الفترة بين 30 أبريل و 1 مايو من العام، وقد صوره مراهق يدعى أنجيل كينمور، الذي عرفته بعض وسائل الإعلام سابقًا باسم أنجيل جوميز.وفي التفاصيل، اتصل كينمور برقم الطوارئ حوالي الساعة 11:50 مساءً، وهو نفس الوقت تقريبًا الذي أبلغ فيه ضابط شرطة لاس فيجاس عن جسم عابر في السماء.وقالت جمعية النيزك الأمريكية، إن وميض الجسم الغريب شوهد في مناطق بعيدة مثل كاليفورنيا ويوتا.وعندما ذهب كينمور وأسرته للتحقق، اكتشف مقطع فيديو التقطوه حركة غير مفسرة فوق عمود سياج على يمين الإطار، مما أصابهم بالرعب ودفعهم إلى الفرار.وعلى الرغم من عدم ظهوره أمام الكاميرا، إلا أن كينمور وصفه في مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" بأنه "مخلوق طويل، نحيف، طويل" ذو "لون رمادي مخضر".وبعد مراجعة عميقة للقطات - التي تم تصويرها على بعد 80 ميلاً تقريبًا من المنطقة 51 – بات رودر مقتنعًا بأن هذه ليست خدعة، أو "رأسًا عائمًا".وقال: "نعتقد أنه مرتبط بالجسم. وحركة ذلك الرأس من اليمين إلى اليسار تتوافق مع الحركة التي نراها بين شرائح السياج. إنه هناك. إنه هناك تمامًا"، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".لكن الخبير بن هانسن، مقدم برنامج UFO Witness على قناة "ديسكفري"، رجح أن الحركة كانت بسبب انعكاس مصباح يدوي.على غير ما يعتقد رودر، الذي صرح قائلاً: "لا أفهم كيف يمكن للظل أن يطفو فوق السياج. لا أعتقد أن هذا له أي معنى”.علاوة على ذلك، وصف كينمور في اتصاله بالشرطة، كيف أنه رأى كائنين من خارج كوكب الأرض مما أصابه وأفراد أسرته بالرعب.وقال الشاب: "في ساحتي الخلفية. أقسم بالله أن هذه ليست مزحة، إنها في الواقع – نحن مرعوبون".ووصف الكائنات الفضائية المزعومة بأنها "كبيرة جدًا"، مشيرًا إلى أن طولها يتراوح ما بين 8 إلى 10 أقدام، وأنهم يبدون مثل "الأجانب"، ولديهم "عيون كبيرة. وعيون لامعة".وأعرب عن قناعته بأن هؤلاء ليسوا بشرًا بنسبة 100 بالمئة.حتى إن الضباط المستجيبين للبلاغ كانوا أيضًا خائفين.وسمع أحد الضباط، وهو يقول: "أنا متوتر للغاية الآن. لدي فراشات يا أخي - رأيت شهابًا، والآن يقول هؤلاء الناس أن هناك كائنات فضائية في الفناء الخلفي لمنزلهم".وأشار لزملائه إلى أنه لن يذهب إلى هناك،. وأضاف: "قال أحد شركائي إنهم رأوا شيئًا يسقط من السماء أيضًا".وقامت الشرطة بتركيب كاميرات في مقر إقامة كينمور بعد الحادث، وتقول إنها لم تجد أي دليل على أن الحدث كان زائفًا أو مدبرًا.