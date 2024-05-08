الأربعاء، 29 شوال 1445 ، 08 مايو 2024

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تستغرق 19 ساعة.. تفاصيل مثيرة عن أطول رحلة طيران في العالم

راكب طائرة
ركاب الرحلة يتمتعون بالعديد من المزايا
أ أ
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تتراوح الرحلات الجوية الطويلة بشكل عام من 6 إلى 16 ساعة في اليوم، لكن هناك رحلات طيران تستمر لساعات أطول من ذلك، تسمى "فائقة المسافات الطويلة".اضافة اعلان
وتحمل إحدى هذه الرحلات الرقم القياسي لأطول رحلة طيران مباشرة في العالم، حيث بقي الركاب على متنها لمدة 19 ساعة تقريبًا. وكانت بين مطار جون كنيدي في نيويورك ومطار شانغي في سنغافورة، حسبما ذكرت صحيفة "إكسبريس".

طيران مباشر لمسافة 15.347 كيلومترًا

الرحلة العملاقة تطير لمسافة 15.347 كيلومترًا، وتستغرق حوالي 18 ساعة و50 دقيقة ويتم تشغيلها باستخدام طائرة إيرباص A350. في حين أن رحلة العودة، من سنغافورة إلى نيويورك، أقصر قليلاً، حيث تستغرق 18 ساعة و40 دقيقة.
وفي محاولة لجعل الرحلة أكثر راحة للركاب- وبلا شك لتحقيق أقصى قدر من الأرباح - لا توجد مقاعد اقتصادية على متن الطائرة.
فجميع المقاعد مقاعد درجة رجال الأعمال وما فوقها فقط، مما يعني عدد ركاب أقل على متن الطائرة، وبالتالي يحصل الجميع على مساحة أكبر قليلاً.

خصوصية عالية لركاب درجة الأعمال

ويتمتع ركاب درجة الأعمال بتصميم مقاعد 1-2-1 الذي يعد بخصوصية عالية ومقاعد يمكن تحويلها إلى أسرّة مسطحة بالكامل لضمان الحصول على راحة جيدة أثناء التنقل. 
وإذا كنت تسافر في رحلة عمل وترغب في تناول وليمة قبل الرحلة، فيمكنك طلب طبق رئيس مسبقًا لمدة تصل إلى يوم كامل قبل الإقلاع، والاستمتاع بوجبات من عيار المطاعم مثل شرائح اللحم البقري اللذيذة المشوية ببطء أو الروبيان والاسكالوب المشوي اللذيذ، وحساء مكرونة الجمبري.

الدرجة الاقتصادية 

وتقع المقصورة الاقتصادية المميزة في الجزء الخلفي من الطائرة، وتوفر مساحة أكبر قليلاً ومساحة إضافية للأرجل، ومسند للقدمين، ومسند رأس قابل للتعديل، وسماعات رأس مانعة للضوضاء، وخدمة "واي فاي" طوال الرحلة.
وفي حين أن سعر الرحلة يمكن أن يرتفع إلى خمسة أرقام اعتمادًا على وقت السفر واختيارك للمقصورة، فإن طبيعة الرحلة بدون توقف تمنحك مزيدًا من الوقت للاستمتاع بوجهتك.

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