ثور هائج يصيب حركة القطارات بالشلل بولايات أمريكية

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تسبب ثور هائج في إصابة حركة القطارات بالشلل، وذلك في ولايتين بالولايات المتحدة.





ثور هائج في أمريكا:



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وحسب وسائل إعلام ذكرت السلطات الأمريكية أن ثورا هائجا كسر حاجزه واخترق طريقه إلى منطقة السكك الحديدية في نيوارك، وهي إحدى أكبر مدن ولاية نيوجيرسي.وفي التفاصيل تسبب الحادث في تعطيل حركة القطارات لفترة من الوقت، قبل أن يتم السيطرة على الثور.وكان الثور، الذي يتميز بلونه البني وقرونه الطويلة، قد ظهر واستقر على القضبان في محطة "نيوارك بن".وعقب ظهوره قام رجال الشرطة بتعليق حركة القطارات بين نيوجيرسي ومحطة نيويورك بنسلفانيا لفترة تقارب الساعة.وقد تمكنت قوات الشرطة من حصار الثور في منطقة على بعد حوالي 4.8 كيلومتر من المحطة، وفقًا لبيان صادر عن مدير السلامة العامة في نيوارك.وأوضح البيان الصادر أنه تم نقل الثور إلى إحدى محميات الحياة البرية المحلية، مبينا أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، ولم تتوافر تفاصيل حول كيفية هروب الثور وملكيته أو غيرها من التفاصيل.ويعتبر هذا الحادث ليس الأول من نوعه في نيوارك، ففي عام 2006، استغرقت السلطات 10 ساعات للسيطرة على ثور هارب في المدينة.أيضا قبل بعامين، هرب ثور آخر من عملية الذبح وتجول في شوارع نيوارك قبل أن يتم الإمساك به بعد إثارة الرعب في شوارع المدينة.