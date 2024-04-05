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توقف المباراة عند أذان المغرب.. وإفطار جماعي لللاعبين الصائمين في الدورى الإنجليزى

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في بادرة لتعظيم شعائر الإسلام، توقفت مباراة نيوكاسل يونايتد مع ضيفه إيفرتون المقامة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وقت آذان المغرب، من أجل إفطار اللاعبين الصائمين.اضافة اعلان

إفطار جماعي وسط مباراة نيوكاسل يونايتد:

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام فقد تجمع الفريقان على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأظهرت صور تم تداولها جلوس اللاعبين الصائمين على أرضية الملعب وتحلقهم وهم يشربون الماء ويتناولون بعض الطعام الخفيف.

أماد ديالو يؤدي المباراة وهو صائم:

وفي رمضان أيضا أعرب اللاعب "أماد ديالو"عن سعادته لأداء مباراة كرة قدم دون أن يقطع الصيام وأنه سعيد جدا لأن الصوم وأداء الفريضة هو عبادة لله.
وكان "أماد ديالو" لاعب مانشستر يونايتد، قد تحدث عن مشاركته في الفوز على ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي وهو صائم.
وقال ديالو عقب المباراة: "أنا صائم اليوم، الأمر ليس سهلاً عندما تصوم ولكنك عليك أن تؤمن بنفسك، أنا أصوم لله لذلك أنا سعيد جداً بالصوم".

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