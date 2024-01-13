السبت، 01 رجب 1445 ، 13 يناير 2024

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تنبيه عاجل من سفارة أمريكا بالرياض وقنصلياتها في جدة والظهران

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سفارة الرياض بالمملكة
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أصدرت السفارة الأمريكية في الرياض بيانًا، تنوه فيه إلى إغلاق السفارة والقنصليات بجدة والظهران غدًا الأحد.

غلق السفارة الأمريكية بالرياضاضافة اعلان

وقالت السفارة في بيانها :" سيتم إغلاق السفارة الأمريكية والقنصليات في جدة والظهران يوم الأحد الموافق 14 يناير بمناسبة ذكرى يوم  ميلاد مارتن لوثر كينغ الابن، على أن تستأنف عملها المعتاد يوم الاثنين 15 يناير".

علىا لجانب الآخر، كانت  صحيفة "الباييس" الإسبانية، قالت إن مدريد طردت بتكتُّم اثنين على الأقل من أفراد طاقم السفارة الأميركية بتهمة تقديم رشى لعناصر في المخابرات الإسبانية للحصول على معلومات سرية.

تبادل معلومات مخابراتية:


ولم يصدر تأكيد على الفور من ي من البلدين وهما من الحلفاء، وعادة ما يتبادلان معلومات خاصة بالمخابرات، وفقاً لوكالة "رويترز".

وانسحب موظفا السفارة الأميركية، اللذان لم تحدد الصحيفة اسميهما أو منصبيهما بهدوء استجابة لطلب مدريد بعد أن أظهرت تحقيقات أن ضابطين في المخابرات الإسبانية قدما معلومات سرية لهما مقابل "مبلغ مالي ضخم".

أكثر من جاسوسين أميركيين:


وقالت "الباييس"  - نقلاً عن مصادر حكومية لم تحددها - إنه قد يكون هناك أكثر من جاسوسين أميركيين في هذه المسألة، مضيفة أنه تم القبض على ضابطي وكالة المخابرات الإسبانية (رئيس منطقة ومساعده) منذ شهرين وأمرت محكمة بإبقاء قضيتهما سرية.

وتابعت: "إنها مسألة خطيرة للغاية لأن تجنيد عملاء سريين من دولة مضيفة ليخونوا بلدهم عمل عدائي علني يُنفذ مع حكومات الأعداء، لكنه لا يحدث أبداً مع الحكومات الصديقة أو الحليفة".

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