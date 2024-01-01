اجتمعوا في مناسبة.. هل يجوز لهم إقامة صلاة الجماعة بمكانهم وعدم الذهاب للمسجد؟

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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، عن سؤال بشأن مجموعة اجتمعوا في مناسبة ومدى صحة إقامة صلاة الجماعة في مكانهم وعدم الذهاب للمسجد. اضافة اعلان





صلاة الجماعة في مكان المناسبات:



حكم السفر يوم الجمعة قبل الزوال أو بعده:



وأجاب الشيخ الخثلان أن الصلاة في المسجد هي الأفضل بلا شك، مؤكدا أنه يجب التفريق في مسألتين وهما:1-حكم صلاة الجماعة.2- حكم صلاة الجماعة في المسجد.وعن المسألة الأولى أوضح الشيخ الخثلان أن صلاة الجماعة واجبة ويأثم تاركها بدون عذر.وأما المسألة الثانية، فإنه وجوبها أقل من الأولى، وهو الذي عليه المذاهب الأربعة.وفي وقت سابق أجاب أيضا الشيخ سعد الخثلان، عن حكم السفر يوم الجمعة قبل الزوال أو بعده.وقال : "أما بعد الزوال فيحرم السفر، لأن الواجب بعد الأذان الثاني هو السعي لذكر الله وقال الله " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ".وأضاف: "أما السفر قبل الأذان الثاني هو مكروه، هذا وإن كان جائزا إلا أنه مكروه ويفوت على نفسه فضائل صلاة الجمعة، والأمر لا يصل إلى درجة التحريم".