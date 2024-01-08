عاجل.. "الدارة" تحذر من قصيدة "وهمية" حول نسب الأسرة المالكة

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نفت دارة الملك عبدالعزيز، صحة قصيدة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي ينسبها ملقيها لفرحان بن مرخان، قائلة إنها منسوبة لشخصية "وهمية"، ولا صحة لما ورد فيها بشأن نسب الأسرة المالكة. اضافة اعلان





فرحان بن مرخان



تحذير من تداول القصيدة ونشرها



وقالت الدارة عبر حسابها في منصة "إكس": "لاصحة للقصيدة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي وينسبها ملقيها لفرحان بن مرخان، ويدعي متداولوها أنها تعود لأحد أفراد الأسرة المالكة آل سعود، وأنها تروي نسب الأسـرة المالكة الكريمة، وتحدد مواقع إقامتهـا في أحد الأزمنة التاريخية، كما وردت فيها أسماء مزعومة لبعض الأسر المرتبطة بالأسرة المالكة، وتود دارة الملك عبد العزيز أن توضح ما يلي:-القصيدة المشار إليها ملفقة ولا أساس لها من الصحة.-القصيدة منسوبة لشخصية وهمية.-القصيدة ليست معروفة لدى رواة الشعر النبطي ، ولم تدون في أي مخطوطة تاريخية أو شعرية أو رواية.-اللهجة المستخدمة في القصيدة ليست لهجة أهل العارض.وبناء عليه فإن دارة الملك عبدالعزيز تحذر من تداول هذه القصيدة ونشرها في منصات التواصل الاجتماعي، وتؤكـد أن ذلك العمل يعد انتهاكا صارخا للحقائق التاريخية، ومحاولة لتزييف التاريخ الوطني ، وهو ما يوقع فاعله تحت طائلة العقوبات النظامية المنصوص عليها.