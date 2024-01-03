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"والله لا أملّ دابتي ما حملتني".. مواطن حج بسيارته 26 مرة (تفاصيل)

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المواطن
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هناك قول مأثور عن الصحابي عمرو بن العاص :" والله لا أملّ زوجتي ما أحسنت عشرتي ولا ثوبي  ما وسعني ولا دابتي ما حملتني.. إن المِلَال من سيء الأخلاق"، ربما هذا القول المأثور عاشه أحد المواطنين مع سيارته التي تجاوز عمرها معه 34 عاما.اضافة اعلان

مواطن حج بسيارته 26 مرة:


وفي تفاصيل القصة التي حكاها المواطن عبدالله العسيري في مقطع فيديو نشرته "العربية"يقول :" إنه اشترى سيارته بثمانية آلاف ريال حينها، حيث عاشت معه 43 عاما".

وأوضح أنه قام بالحج 26 مرة عبر هذه السيارة وأنه يأبي أن يبيعها بالرغم من محاولة أولاده تقديم سيارة حديثة له في إلحاح منهم.

وواصل في حديثه عن محبته لسيارته : " بقيت معي 43 وعاما واشتريتها بثمانية آلاف وبعد كل هذا العمر أتركها أو أبيعها ، لبس هذا من المروءة".

وأعرب العسيري عن محبته لسيارته لأنها غير سريعة الأعطال كما أنها قوية التحمل.
كما أوضح المواطن عبدالله العسيري أنه مرتبط كثيرا بسيارته التي يرفض بيعها مهما بلغ الثمن.

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