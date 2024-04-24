تغيرت حياته بعد إسلامه.. قصة القس "مؤمن إبراهيم" الذي يعيش إلى جوار رسول الله

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كشف الشيخ مؤمن إبراهيم، القس المصري السابق الذي يعيش بالمدينة المنورة، كيف اهتدى إلى إعلان إسلامه في عام 2001، وانتقل للعيش بالمملكة منذ 20 عامًا.

وقال إبراهيم، الذي تحول إلى داعية إسلامي، إن اسمه الأول هو "منير"، أما الاسم الكنسي فكان "القس بيشوي". وقال إنه تم ترسيمه قسًّا في شهر نوفمبر 1982م، وكان عمره آنذاك 24 عامًا، ليصبح بذلك أصغر قس وقتها.





تعتيم كامل وامتيازات مادية



قصة سفره إلى المملكة



وأشار إلى أنه كان مقتنعًا بما يقوم به حينئذ، الأمر الذي يرجعه إلى وجود "تعتيم كامل" على أي تفسير لمحاولة الإجابة عما يدور في الذهن: كيف يكون المسيح هو الله؟.علاوة على ذلك، أرجع الأمر إلى الوضع المادي الذي كان يعيشه عندما كان قسًّا؛ إذ كان يتمتع بوضع مادي جيد بالإضافة إلى أمور أخرى، إلى الحد أنه كان يحصل على أضعاف الراتب الذي يتقاضاه من الكنيسة.وكشف إبراهيم عن كيفية سفره إلى المملكة قبل أكثر من 20 عامًا، وذلك عندما كان يصلي في أحد المساجد، وقص الإمام حكايته على المصلين.وأشار إلى أنه كان من بين المصلين مواطن سعودي كان في طريقه إلى المطار، ومنحه تأشيرة تولى على إثرها العمل في مكتب الدعوة والإرشاد في القرية العليا بالنعيرية بالمنطقة الشرقية. كما عمل في ركن الحوار بالدمام.وبين إبراهيم أنه يقيم في المدينة المنورة منذ 8 سنوات، قائلاً: "وضعي الحالي يحتاج إلى المعونة من الله سبحانه وتعالى والصبر والثبات".ويأمل أن يُستفاد من خبراته في الدعوة والإرشاد، ويكون بين الدعاة التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية، الذين أسفرت جهودهم عن دخول أكثر من 300 ألف رجل وامرأة إلى الإسلام.