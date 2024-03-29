معتمر هندي يصل المدينة في رحلة استغرقت 8 أشهر سيرًا على الأقدام (فيديو)

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قطع معتمر هندي رحلة استغرقت 8 أشهر سيرًا على الأقدام، وصولاً إلى المدينة المنورة، آملاً أن يتوج رحلته بأداء حج بيت الله الحرام.

وقال المعتمر سيد علي فى تصريحات إلى فضائية "الإخبارية": "مسار رحلتي سيرًا على الأقدام بدأ من ناشيك ولاية ماهرشتار، ثم ولاية كجرات وصولاً إلى ولاية راجستان وهاريانا، ومن دلهي إلى إيران ومن إيران إلى العراق، ومن العراق إلى المملكة العربية السعودية، وصولاً إلى الرياض ثم المدينة الحمد لله".





رحلة صعبة



اختتام الرحلة بالحج







معتمر هندي يصل المدينة ويصف مشاعر الوصول، آملا اختتام عامه بأداء الحج #الإخبارية pic.twitter.com/2mM1wXNTwP فيديو | في رحلة استغرقت 8 أشهر سيرا على الأقدام..معتمر هندي يصل المدينة ويصف مشاعر الوصول، آملا اختتام عامه بأداء الحج #نشرة_النهار March 29, 2024

وأضاف: "إنها بالتأكيد رحلة صعبة، ولكن لا معين إلا الله ، كنت فقط أطلب من الله، وكان الله تعالى في عوني. جميع البلدان كانت تؤدي العمل الصحيح، كل شخص يؤدي توجيهاته، مثلاً عندما تواجدت في إيران والعراق جميع الأنظمة أعجبتني، والنظام هنا في المملكة لم أجد أي صعوبة".وفي رحلة دامت 8 أشهرًا، جعل في دروبة أثرًا لشوقه إلى مكة وطيبة، على أمل اختتام رحلته بالحج إلى بيت الله الحرام.وأشار إلى أنه زار المدينة المنورة من قبل اكثر من مرة، موجهًا الشكر إلى قيادة المملكة الحكيمة، من أجل العملية النظامية فى العمرة.