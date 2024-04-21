عاجل.. شاهد لحظة إعلان الممثل والمغني الشهير "دوني رولفينك" إسلامه

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أعلن الممثل ومغني الراب الشهير، الهولندي دوني رولفينك، اعتناقه الإسلام، مما أثار دود فعل واسعة.

وظهر دوني في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق "إنستجرام" وهو يتلو الشهادة داخل أحد المساجد يوم الجمعة.

وعلق رولفينك، قائلاً: "لا أعتقد أن الكثير من الناس قد لاحظوا أنني حظيت بيوم خاص بالأمس. تم التقاط صور لهذا، ونشرت على الإنترنت وتم تداولها على نطاق واسع في وسائل الإعلام. كان ذلك متوقعًا عندما أفعل ذلك بحضور مجموعة كبيرة من الناس"، وفقًا لصحيفة "تليخراف" الهولندية.





ردود الفعل على إسلام دوني رولفينك



رحلة دوني رولفينك مع الإسلام



وأضاف نجم تلفزيون الواقع البالغ من العمر 26 عامًا، في مقطع فيديو على "إنستجرام"، أنه يشعر بالامتنان للرسائل العديدة التي تلقاها بعد أن اعتنق الإسلام.وحول ردود الفعل التي تلقاها، قال نجل المغني دريس رولفينك، إن هناك الكثير "لدرجة أنه من المستحيل تتبعها".وتابع : "هذه رسائل رائعة وأود أن أشكركم على ذلك". لكنه أوضح أنه لن يجري مقابلات بهذا الصدد، "لا أعتقد أنني في هذا الموقف بعد. أنا أتعلم (الإسلام) وآمل أن يتم احترام ذلك".وفي عام 2022، أصيب دوني في حادث دهس أثناء تصوير فيديو مع أصدقائه، وانتهى به الأمر في المستشفى مصابًا بخمسة أضلاع مكسورة ورئة منهارة. واستغرق أسابيع للتعافي.وفي نفس العام، قيل له إنه مصاب بسرطان الخصية. وبسبب هاتين الحادثتين، بدأ يتعمق في إيمانه، إلى أن اهتدى للإسلام أخيرًا.وخلال الأسابيع الماضية، شوهد دوني يتردد على المسجد، واحتفل بشهر رمضان، وغاص في أعماق القرآن لفترة من الوقت.يشار إلى أن الإسلام يعد الدين الأسرع نموًا في العالم، حيث من المتوقع أن ينمو عدد المسلمين بأكثر من ضعف معدل إجمالي سكان العالم بين عامي 2015 و2060 وفقًا لبحث أجراه مركز بيو للأبحاث.