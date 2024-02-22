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سؤال متجدد.. حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟

الشيخ سعد الخثلان
الشيخ سعد الخثلان
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تحل علينا ليلة النصف من شعبان بعد يومين، وفي هذه المناسبة يتجدد الحديث حول حكم الاحتفال بهذه الليلة، حيث أوضح  الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، و‏‏رئيس الجمعية الفقهية، أنه لا يجوز تخصيص ليلة النصف من شهر شعبان بعبادة، لضعف الأحاديث الواردة بهذا الشأن.اضافة اعلان

الحديث عن فضل ليلة النصف من شعبان

وأضاف "الحديث المرويّ في فضل ليلة النصف من شعبان حديث ضعيف، ولا يثبت عند كثير من المحققين من أهل العلم.
ولو حتى ثبت، فلا يدل هذا على تخصيص أنواع من العبادات كالصدقة ونحو ذلك، أو الاحتفال بها، فالاحتفال بليلة النصف من شعبان بدعة".

البدع المحدثة في الدين

وأوضح أن "الاحتفال بالمناسبات الإسلامية عمومًا، ليلة النصف من شعبان، وليلة الإسراء والمعراج، وليلة المولد النبوي، ورأس السنة الهجرية..
كلها من البدع المحدثة في الدين، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون يفعلون ذلك".
وتابع "فهذه الاحتفالات وإحياء هذه المناسبة إنما حدث بعد القرون المفضلة، وحكمه عند المحققين من أهل العلم أنه من البدع المحدثة.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"، كذلك تخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة؛ هذا لا أصل له".

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