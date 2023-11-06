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"تركته لله".. شاب يحطم عود المعازف بعد انشغال دام 10 سنوات

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الشاب التائب
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يقول الله تعالى : " ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا".. وهذا ما وقع لأحد الشباب الذين رجعوا إلى الله بعد طريق طويل مع المعازف.

شاب يحطم عود المعازف:

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وتداول نشطاء على منصة "إكس"، مقطع فيديو يوثق قيام شاب بتحطيم آله "العود"، بعد 10 سنوات من العزف.

وبحسب ما تم تداوله فقد برر ذلك بسبب عدم وجود البركة في رزقه وعدم استقرار حياته.

وأوضح الشاب خلال مقطع الفيديو: "نصيحة مني لكم لوجه الله والله ما منه فائدة.. 10 سنوات وأنا أعزف لا وظيفة تقعد فيها ولا رزق يتبارك لك، ولا حياة مستقرة، لكن أنا لله تاركه وأكسره أمامكم".

وقد أثار مقطع الفيديو  حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أظهر مقطع الفيديو في النهاية إمساك الشاب بالعود وتضربه بالأرض حتى حوله إلى قطع محطمة، كدليل على إنابته ورجوعه إلى الله.

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