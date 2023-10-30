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مشهد يفوق الوصف.. جريان السيول وتدفق الشلالات بتبوك (فيديو)

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سيول
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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لسيول وشلالات بمنطقة  تبوك بعد هطول الأمطار عليها، والتي تدفقت بشكل يأخذ العقول.
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شلالات بتبوك:


ويظهر الفيديو جريان السيول وتدفق المياه بغزارة من الشلال وسط هطول الأمطار وتكون الغيوم في مشهد خلاب يسر الناظرين.

وكانت  منطقة تبوك قد شهدت أمس، هطول أمطار غزيرة ومتوسطة مصحوبة بالبرد، شملت مدينة تبوك وضواحيها، ومحافظات تيماء وضباء وحقل والبدع.


أمن الطرق:

كما نبه حساب أمن الطرق على منصة إكس مستخدمي الطرق بمنطقة تبوك في كلٍّ من ( الوجه - أملج - ضباء ) بأن المنطقة قد تشهد بمشيئة الله أمطار غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية ، لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع.

تعليم تبوك:


كما أعلنت إدارة تعليم تبوك، عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الإثنين، بعد تنبيهات المركو الوطني للأرصاد.

تعليم تبوك

وقالت إدارة تعليم تبوك أمس عبر حسابها على موقع "إكس"، :" بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، عن الأحوال الجوية يوم غد الاثنين الموافق 15-4-1445 هـ والتي تشمل مدينة تبوك وقراها فقط نحيطكم باستمرار الدراسة (عن بُعد) عن طريق #منصة_مدرستي يوم غد للمدارس في مدينة تبوك وقراها فقط حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس".


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