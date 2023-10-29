الإثنين، 15 ربيع الثاني 1445 ، 30 أكتوبر 2023

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طبيب يشتم مريضا منوما ويصفعه عدة مرات على وجهه في هذه الدولة

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الطبيب والمريض
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا مؤسفا لطبيب يقوم بصفع مريض منوم على وجهه.

طبيب هندي يصفعا مريضا منوما:


وبحسب ما تم تداوله فقد أقدم طبيب هندي في مستشفى حكومي على شتم مريض منوم وصفعه عدة مرات على وجهه.

وكان المريض قد أتى لعلاج مشاكل في العظام وأخفى معلومات إصابته بفيروس الإيدز وهذا يترتب عليه مخاطر صحية على الطاقم الطبي.

الغريب بحسب ما تم تداوله، لم يعترف المريض بإصابته إلا متأخراً مما أغضب الطبيب فصفعه.

شجار بغرفة عمليات:


وقبل أيام تداول نشطاء في واقعة نادرة الحدوث، والتي وثقها  مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، حيث أظهر جدلا ونقاشا حاد في غرفة عمليات بالهند.

 ويظهر الفيديو حدثا خارجا عن المألوف داخل غرفة عمليات أثناء إجراء جراحة لمريض في الهند.

وبحسب مقطع الفيديو فقد وقع جدال ونقاش بين طبيبين أثناء إجراء العملية الجراحية للمريض.

ووثق الفيديو أيضا قيام الطبيب الذي يجري العملية بالوقوف وترك المريض بعدما اشتد النقاش بينهما داخل غرفة العمليات.

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