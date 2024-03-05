بهذه الأمور.. "الفوزان" يوضح كيفية الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك

أ أ

كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن كيفية الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.





كيفية الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك



وأوضح في فيديو على موقعه في منصة "يوتيوب"، أنه بعد أيام يحل علينا شهر رمضان المبارك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُبشر أصحابه بقدوم الشهر.وأضاف أنه عليه الصلاة والسلام كان يُذكّر أصحابه بما في رمضان من خيرات وبركات وأعمال صالحات.وبين أن رمضان شهر ليس كبقية الشهور، وأن المسلم يستعد لرمضان بعزيمة وهمة عالية، فليله قيام ونهاره صيام، وساعاته تلاوة للقرآن.وأكد أن رمضان شهر عظيم لمن وفقه الله تعالى، محذرًا من أناس يستعدون للشهر ببرامج ومسلسلات فيها من الضحك واللهو والهزل وما يشغل المسلمين عن فعل الخير وعمل الطاعات، ما يُعد انتهاكًا لحرمة الشهر الفضيل.