حلف على زوجته بالطلاق دون أن تسمعه.. هل يقع طلاقه؟

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أجاب الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء على سؤال شخص يستفسر فيه عن وقوع طلاقه، حيث إنه ألقى على زوجته الطلاق دون أن تسمعه.



وقوع الطلاق على الزوجة:

كلام المرأة مع الرجال:

وكان الشيخ الفوزان قد تلقى سؤالا نشر على حسابه في منصة "إكس"، يقول فيه صاحبه :"هل يقع الطلاق إذا حلف به خاليا ولم يسمعه أحد؟".وأوضح الشيخ الفوزان أن طلاقه يقع سواءً سمعته زوجته أو لم تسمعه، فطالما أنه تلفظ به فإنه يقع سواء لم تسمعه زوجته أو غيرها.وفي وقت سابق أوضح أيضا الشيخ الفوزان الضوابط التي تراعيها المرأة في الكلام مع الرجال.وأضاف على حسابه في منصة "إكس"، أن القول بأن صوت المرأة ليس بعوةر هو قول فيه نظر مشيرًا إلى قول الله تعالى: "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفًا".ونوه أن صوت المرأة إذا كان فيه تكسر وتثني أو ترخيم فإنه محرم رفعه وسماعه، إما إذا كان صوتًا عاديًا ليس فيه فتنة وبقدر الحاجة، تسأل أو تبيع وتشتري أو تتفاهم مع الرجال بدون خضوع بالقول فلا بأس بذلك للحاجة.