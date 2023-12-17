الصياد يتحول إلى فريسة.. أفعى ضخمة تنهار أمام مستعمرة من النمل

أ أ
وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا نادر الحدوث، والذي يظهر عدم قدرة أفعى ضخمة على مواجهة عدد كبير من النمل.
النمل يهاجم أفعى ضخمة:
اضافة اعلان
ويظهر مقطع الفيديو المتداول هجوم مستعمرة من النمل على الأفعى التي اقتحمت المستعمرة، حيث تكالب عليها النمل، وأصابها بالشلل، حيث لا يكاد ترى من كثرته.
وأظهر الفيديو إصابة الأفعى بالشلل وعدم قدرتها على الحركة، والتي تظهر قوة النمل وتكتفه عندما يدخل أحد عليه في مستعمرته.
نجاة النمل من الفيضان:
وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تتداوله على منصة "إكس" طريقة عجيبة لمملكة النمل وكيف تحمي نفسها من غرق الفيضانات وكيفية حماية الملكة.
ويظهر مقطع الفيديو "النمل الناري"، لديه طريقة فريدة في تفادي الفيضانات والوقوع ضحية المفترسات.
ويأتي ذلك بالتجمع معاً بشكل متشابك وتكوين مستعمرة مؤقتة جاعلين الملكة في المنتصف لحمايتها ثم يطفو فوق الماء حتى يصلوا لبر الأمان وبدء حياة جديدة، الرحلة قد تأخذ أسابيع وهم على هذه الحال.
النمل مستعد للدفاع ومهاجمة أي عدو مهما كان حجمه وقدراته— عالم الحيوان (@bkbuc) December 6, 2023
ومن يتجرأ على النمل سيندم على فعله حتى لو كان المهاجم افعى
سبحان الله ❤️
pic.twitter.com/0Fek0CuA1Z
اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)