الصياد يتحول إلى فريسة.. أفعى ضخمة تنهار أمام مستعمرة من النمل

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا نادر الحدوث، والذي يظهر عدم قدرة أفعى ضخمة على مواجهة عدد كبير من النمل.





النمل يهاجم أفعى ضخمة: اضافة اعلان



نجاة النمل من الفيضان:





ومن يتجرأ على النمل سيندم على فعله حتى لو كان المهاجم افعى

سبحان الله ❤️

pic.twitter.com/0Fek0CuA1Z النمل مستعد للدفاع ومهاجمة أي عدو مهما كان حجمه وقدراتهومن يتجرأ على النمل سيندم على فعله حتى لو كان المهاجم افعىسبحان الله ❤️ December 6, 2023

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ويظهر مقطع الفيديو المتداول هجوم مستعمرة من النمل على الأفعى التي اقتحمت المستعمرة، حيث تكالب عليها النمل، وأصابها بالشلل، حيث لا يكاد ترى من كثرته.وأظهر الفيديو إصابة الأفعى بالشلل وعدم قدرتها على الحركة، والتي تظهر قوة النمل وتكتفه عندما يدخل أحد عليه في مستعمرته.وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تتداوله على منصة "إكس" طريقة عجيبة لمملكة النمل وكيف تحمي نفسها من غرق الفيضانات وكيفية حماية الملكة.ويظهر مقطع الفيديو "النمل الناري"، لديه طريقة فريدة في تفادي الفيضانات والوقوع ضحية المفترسات.ويأتي ذلك بالتجمع معاً بشكل متشابك وتكوين مستعمرة مؤقتة جاعلين الملكة في المنتصف لحمايتها ثم يطفو فوق الماء حتى يصلوا لبر الأمان وبدء حياة جديدة، الرحلة قد تأخذ أسابيع وهم على هذه الحال.