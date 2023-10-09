مفاجأة غير متوقعة لعامل توصيل طلبات بالكويت.. فيديو يوثق نهاية صادمة

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وثق مقطع فيديو وثقته إحدى كاميرات المراقبة، هجوما غير متوقع على عامل توصيلات بالكويت من قبل كلاب ضالة.



كلاب ضالة تهاجم عامل توصيلات:



ويظهر مقطع الفيديو هجوم الكلاب الضالة على عامل التوصيلات بمنطقة الجهراء، التي تنتشر بها الكلاب الضالة بطريقة غير مسبوقة بحسب صحيفة "المجلس" الكويتية. اضافة اعلان



كما يظهر الفيديو أيضا ملاحقة الكلاب للعامل، حيث قام أحدها بالقفز عليه , وإيقاعه بالأرض، حيث تمكن سائق مركبة من إنقاذه بحسب الفيديو.



كلاب شرسة في مطاردة كويتية:



وفي وقت سابق أصيب عدد من رجال الشرطة الكويتية، أثناء مطاردة أحد المتهمين في قضية جنائية.





وكان عدد من رجال المباحث قد أصيب بجروح قطعية بسبب هجوم كلاب شرسة أطلقها عليهم شخص بدون.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "المجلس" الكويتية، حينها فقد وقع ذلك خلال محاولتهم ضبط صديقه المواطن المطلوب على ذمة قضايا جنائية في منطقة الصليبية.



مرض خطير بسبب الكلاب:



من ناحية أخرى انتشر في الأردن على سبيل المثال، مرض خطير سببه الأول هو الكلاب والقطط ، وهو مرض "المشوكات" أو "الأكياس الكلبية" وهو يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم علاجه جيدا.



انتقال المرض للإنسان:



وأوضح أحد الخبراء أن المرض يمر بعدة مراحل قبل أن يصل للإنسان، فهو ينتقل إلى الكلب الذي يأكل كبد حيوانات آكلة للعشب ومصابة بأكياس كلابية، فينتقل الكيس للكلب ويتحول ما اكله لطفيلي وديدان في بطنه، فتنتج الدودة بيوضا كثيرة يفرزها الكلب عند الإخراج.



وفضلات الكلاب قد تكون في البساتين والحقول، ما يلوث الخضروات والفاكهة، فإذا تناولها الانسان، تدخل الدودة لجسمه وكبده وتبني كيسا، ونسبة إصابة الكبد تصل لـ 70 % والرئة لـ 30 % وفي حالات أخرى، يصاب الكبد والرئة معا.

