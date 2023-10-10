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صحيفة تواصل الالكترونية

الكويت.. دهس طفل عمره عامان بالخطأ أثناء رجوع والده بالسيارة للخلف

مستشفى
مستشفى
أ أ
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نشرت وسائل إعلام محلية بالكويت، حادثة مفجعة تمثلت في دهس طفل لم يتجاوز العامين من عمره، أثناء رجوع والده بالسيارة للخلف.

دهس طفل بالخطأاضافة اعلان

وحسب الإعلام المحلي، فقد تعرض الطفل للدهس ما أدى إلى وفاته في الحال، حينما كان اولده يرجع بالسيارة للخف ولم يراه في منطقة العدان، ما تسبب في حالة صدمة لدى والد الطفل الذي قام بنقله إلى أحد المستشفيات القريبة لكن الأطباء أكدوا وفاته، وهو ما تسبب في حالة حزن كبيرة لدى العائلة.
وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو وثقته إحدى كاميرات المراقبة، هجوما غير متوقع على عامل توصيلات بالكويت من قبل كلاب ضالة.

كلاب ضالة تهاجم عامل توصيلات:


ويظهر مقطع الفيديو هجوم الكلاب الضالة على عامل التوصيلات بمنطقة الجهراء، التي تنتشر بها الكلاب الضالة بطريقة غير مسبوقة بحسب صحيفة "المجلس" الكويتية.

كما يظهر الفيديو أيضا ملاحقة الكلاب للعامل، حيث قام أحدها بالقفز عليه , وإيقاعه بالأرض، حيث تمكن سائق مركبة من إنقاذه بحسب الفيديو.

كلاب شرسة في مطاردة كويتية:


وفي وقت سابق أصيب عدد من رجال الشرطة الكويتية، أثناء مطاردة أحد المتهمين في قضية جنائية.

وكان عدد من رجال المباحث قد أصيب بجروح قطعية بسبب هجوم كلاب شرسة أطلقها عليهم شخص بدون.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "المجلس" الكويتية، حينها فقد وقع ذلك  خلال محاولتهم ضبط صديقه المواطن المطلوب على ذمة قضايا جنائية في منطقة الصليبية.

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