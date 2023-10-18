الأربعاء، 03 ربيع الثاني 1445 ، 18 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

18 عاماً من التجارب.. مواصفات مذهلة لصنف جديد من النخيل بدولة خليجية

نخلة
نخلة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


تمكن المزارع الكويتي "مبارك الهيفي"، من إنتاج صنف متميز وفريد من نوعه من النخل سماه "هيفي الكويت" أدرج به اسم البلاد على خريطة إنتاج التمور العالمية، وذلك بعد 18 عاما من المثابرة والجهود الحثيثة في زراعة أشجار النخيل.اضافة اعلان

نخلة "هيفي الكويت":


وقال الهيفي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء، إنه حرص على إطلاق الاسم المذكور على نخلته ليكون للكويت موقع مميز على خريطة إنتاج انواع التمور عالميا لاسيما بعد تتويجه بالمركز الأول في مسابقة أجراها معهد الكويت للأبحاث العلمية لأفضل نخلة جديدة.

 وأوضح أن هذه الأفضلية أتاحت له التعاون مع المعهد لإكثار نخلته بطريقة الزراعة النسيجية لتكون الأشجار مطابقة للشجرة الأم وتعطي الثمار نفسها.

مواصفات هيفي الكويت:


وبحسب ما ذكره الباحث الكويتي عن مواصفات شجرة النخيل، فإنها تتفرد:
1-بطعمها اللذيذ وحجمها الكبير ونواتها الصغيرة.

2- سمات خاصة أخرى تشمل كل مراحل نمو الثمرة والنضوج التي تمر بها.

 3- من المتاح للمتذوق أن يستسيغ طعم الثمرة وهي (خلال - بسر) ويستمتع بأكلها وهى مناصيف ورطب لين ورطب ناشف وتمر لين وتمر ناشف.

4- سهولة كبسها تمرا.

5-  قبول النخلة أي لقاح من جميع أنواع أفحل النخل الأخرى دون أن يؤثر ذلك على جودة ثمارها.

اقرأ أيضا

نجاة شاب
9:21 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

شاهد.. نجاة شاب من الدهس بعد سقوطه من سيارة على طريق سريع

2023-10-18_19-06-26
6:56 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

مشهد مذهل لهروب أرنب بري من ذئاب مفترسة

2023-10-18_18-04-26
5:37 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

ضبط كميات من الحلوى على شكل مصابيح تظهر صورا فاضحة بدولة خليجية

طفل رضيع
3:21 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

طفلة تبدأ بالنطق في عمر 45 يومًا.. هل تصبح أصغر من يتكلم بالعالم؟

اقرأ أيضا

8 مهارات شخصية تجعلك مديرا ناجحا.. التفاصيل

كيف تتخلص من الشعور بالضيق صباحًا في بعض الأيام؟

"الخثلان" يكشف عن دعاء جامع نافع في دفع البلاء

كيف تتجنب تـأثير الغيرة المهنية على نجاحاتك العملية؟

في لمح البصر.. لص محترف يسرق سيارة في وضع التشغيل

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

عامل 11:45 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

مفاجأة غير متوقعة لعامل توصيل طلبات بالكويت.. فيديو يوثق نهاية صادمة

عمان 8:22 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

الأولى عربيا والسابعة عالميا.. دولة خليجية تحافظ على ترتيبها في جودة الحياة

الطفل 9:16 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

فيديو يوثق مهارة طفل أفريقي في ترتيل القرآن على يد شقيقه

قط وذئب 9:35 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

"قتال الأبطال" قط ينجح في النجاة من ذئب ونهاية تفوق الوصف (فيديو)

اقرأ أيضا

Capture
5:34 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

فيديو ظريف لمربي دواجن يتحدث إليها وتتجاوب معه

مذنب هالي
4:15 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

مذنب ضخم 3 أضعاف حجم جبل إيفرست يتجه نحو الأرض

اخطاء النوم
11:43 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

حيلة في الصباح للتغلب على الإرهاق والبقاء منتبهًا طوال اليوم

تقليص ساعات العمل
9:56 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

مع أو ضد.. تقليص ساعات العمل الأسبوعية إلى 32 ساعة فقط

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الكونجرس
11:16 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

متظاهرون يقتحمون مبنى الكونجرس الأمريكي.. ماذا يحدث؟

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
9:31 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

في حالات إصابة العمل.. ما هي المنافع التي تقدمها التأمينات الاجتماعية؟

الطفل
9:20 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

" أمي، أنا بخير".. آخر عبارة للطفل المسلم بعد أن تلقى 26 طعنة في أمريكا

أهم 10
8:52 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

أهم 10.. تنبيه مهم من حساب المواطن وشرط تأجير المسكن المدعوم

عواصف رعدية الدفاع المدني -- امطار جدة
8:03 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

تحذير من الدفاع المدني على هذه المناطق حتى الإثنين المقبل

سيول المخواة
7:52 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

أمطار غزيرة على الحرث وقلوة.. وسيول في المخواة