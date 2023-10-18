18 عاماً من التجارب.. مواصفات مذهلة لصنف جديد من النخيل بدولة خليجية

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تمكن المزارع الكويتي "مبارك الهيفي"، من إنتاج صنف متميز وفريد من نوعه من النخل سماه "هيفي الكويت" أدرج به اسم البلاد على خريطة إنتاج التمور العالمية، وذلك بعد 18 عاما من المثابرة والجهود الحثيثة في زراعة أشجار النخيل. اضافة اعلان





نخلة "هيفي الكويت":



مواصفات هيفي الكويت:



وقال الهيفي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء، إنه حرص على إطلاق الاسم المذكور على نخلته ليكون للكويت موقع مميز على خريطة إنتاج انواع التمور عالميا لاسيما بعد تتويجه بالمركز الأول في مسابقة أجراها معهد الكويت للأبحاث العلمية لأفضل نخلة جديدة.وأوضح أن هذه الأفضلية أتاحت له التعاون مع المعهد لإكثار نخلته بطريقة الزراعة النسيجية لتكون الأشجار مطابقة للشجرة الأم وتعطي الثمار نفسها.وبحسب ما ذكره الباحث الكويتي عن مواصفات شجرة النخيل، فإنها تتفرد:1-بطعمها اللذيذ وحجمها الكبير ونواتها الصغيرة.2- سمات خاصة أخرى تشمل كل مراحل نمو الثمرة والنضوج التي تمر بها.3- من المتاح للمتذوق أن يستسيغ طعم الثمرة وهي (خلال - بسر) ويستمتع بأكلها وهى مناصيف ورطب لين ورطب ناشف وتمر لين وتمر ناشف.4- سهولة كبسها تمرا.5- قبول النخلة أي لقاح من جميع أنواع أفحل النخل الأخرى دون أن يؤثر ذلك على جودة ثمارها.