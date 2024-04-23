الثلاثاء، 14 شوال 1445 ، 23 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

يؤخر الإطعام عن مريض لا يرجى برؤه إلى نهاية شوال.. ما الحكم؟

سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
 أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال يتعلق بحكم تأخير الإطعام عن المريض الذي لا يرجى برؤه إلى نهاية شوال.اضافة اعلان

تأخير الإطعام عن المريض الذي لا يرجى برؤه إلى نهاية شوال:

وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا عبر مقطع صوتى على حسابه في منصة إكس يقول فيه صاحبه :" ما حكم تأخير الإطعام عن المريض الذي لا يرجى برؤه إلى نهاية شوال؟".
وأوضح الشيخ الخثلان أنه لا بأس في ذلك، حيث إنه يجوز لمن أفطر أياما في رمضان له أن يقضيها حتى شعبان فكذلك في الإطعام، لكن ينبغي بله أن يقيد ذلك في وصيته.

تترك صيام رمضان منذ سنوات:

كما أجاب أيضا الشيخ الخثلان، على سؤال بشأن صحة توبة امرأة تترك فريضة صوم رمضان منذ سنوات.
وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا أثناء استضافته على قناة الرسالة يقول فيه صاحبه :" امرأة لا تصوم رمضان منذ سنوات.. هل تكفيها التوبة؟".
 وأوضح الشيخ الخثلان أنه من التوبة أن تقضي، لأن الصوم دين في رقبتها، وأنه لابد من قضائه حتى ولو كان لسنوات طويلة.
حكم جمع نية صيام الست من شوال مع صيام الاثنين؟
وفي وقت سابق أجاب أيضا الشيخ الخثلان عن حكم جمع نية صيام الست من شوال مع صيام الإثنين والخميس.
وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن الأمر في كيفية صيام الست من شوال واسع، فإن شاء سردها وإن شاء صامها متفرقة وجمعها مع الأيام البيض ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر.
وبين أن صائم الست من شوال يرجى له أن ينال أجر صيامها مع صيام الإثنين والخميس والأيام البيض.

اقرأ أيضا

بعد غضب عارم.. عقوبة موجعة لموسيقار قام بتلحين القرآن في دولة عربية

تفاصيل جديدة عن سقوط طفلة من سيارة والدها بالرياض

القبض على 9 موظفين في شركة جوجل.. تعرف على السبب

تركيب مقاعد ذكية في الحدائق والأماكن العامة بطريف

فيديو متداول لأغرب جمل.. ماذا عن رقبته؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ا 3:40 م الأربعاء، 10 أبريل 2024

"الملح والطعام" يتصدران أسباب الطلاق في شهر رمضان بدولة عربية

ا 1:19 ص الأربعاء، 10 أبريل 2024

منذ قرنين .. قصة عائلة بالمملكة تحتفظ بصاع زكاة الفطر

ا 5:52 م الثلاثاء، 09 أبريل 2024

بعد هطول الأمطار.. مواطن يعثر على كميات كبيرة من الأسماك في وادي تربة (فيديو)

الشيخ سعد الخثلان 1:55 م السبت، 30 مارس 2024

دعاء العشر الأواخر "مُستجاب".. ماذا قال الشيخ "الخثلان"؟