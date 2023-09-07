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أسباب شعورك بالجوع المستمر.. ماذا عن "وجبة الإفطار"؟

إفطار
إفطار
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تناول الطعام المستمر بسبب الشعور بالجوع، يعتبر أكبر عدو لتحقيق الوزن المثالي.

 يشعر البعض بالجوع طوال الوقت، وهذا الأمر قد يكون مؤشرًا إلى أن جسمك بحاجة لشيء ما، فما أهم أسباب الجوع المستمر هذا؟اضافة اعلان

وبحسب ما ذكره موقع "ويب طب"، فإن أهم أسباب الجوع المستمر، لا تتعلق بإصابتك بمشكلة صحية معينة، والتي تشمل:

1-تناول الطعام بسرعة.

2-عدم تناول وجبة الإفطار.

3- تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.

4- شرب الصودا الخاصة بالرجيم.

5- مضغ العلكة، حتى تلك الخالية من السكر.

6- تناول بعض أنواع الأدوية مثل: مضادات الاكتئاب.

7- قلة النوم: لا تستهن بموضوع النوم وتقلل من أهميته، فعدم حصولك على النوم الكافي وبالجودة المطلوبة من شأنه أن يؤثر على الكثير من المناحي الصحية والحياتية المختلفة.

8- مشاكل في الغدة الدرقية: يرتبط الجوع المستمر أحيانًا بالإصابة بمشكلة في الغدة الدرقية، فإن كانت الغدة الدرقية نشطة أكثر من الوضع الطبيعي، هذا يعني أنك مصاب بفرط الدرقية، فعندما تكون مستويات الغدة مرتفعة، يحرق جسمك الطاقة أسرع من المعتاد.

9- الإصابة بمرض السكري: سواء النوع الأول أو النوع الثاني تسبب شعورك بالجوع المستمر، ففي الوضع الطبيعي يقوم الجسم بتحويل السكر في الطعام إلى جلوكوز.

10- الجفاف: عندما يعاني الجسم من الجفاف المزمن، من المؤكد أنك ستشعر بالجوع، إذ يخطئ الإنسان في التمييز ما بين مشاعر الجوع والعطش غالبًا.

11- التوتر
خلال مراحل التوتر، يفرز جسمك هرمون الكورتيزول، الأمر الذي يحثك على تناول المزيد من الطعام وبالأخص الغنية بالدهون والسكريات، وتناول المزيد من الطعام خلال التوتر، لا يقلل من المشاعر السلبية التي تنتابك، بل من شأنه أن يسبب تناولك لكمية أكبر من الطعام.

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