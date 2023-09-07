فوائد مذهلة لـ "نخالة الشعير".. ماذا عن محاربة الأورام السرطانية والسموم؟

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اكتسبت نخالة الشعير شهرة منذ القدم لأجل فوائدها الصحية المميزة، فهي مصدر لمجموعة من الفيتامينات، والمعادن، بالإضافة إلى الألياف الغذائية.





فوائد نخالة الشعير: اضافة اعلان



تتعدد فوائد نخالة الشعير التي تعود بالفائدة على صحة الجسم، ومن أبرز فوائد نخالة الشعير وفق ما ذكره موقع "ويب طب":1-الحفاظ على صحة القلب: تحوي نخالة الشعير على الألياف والبوتاسيوم والفوليت، وفيتامين ب6، إلى جانب خلوها من الكوليسترول، وهذه كلها عوامل تدعم صحة القلب والأوعية الدموية.2- الوقاية من السرطان: السيلينيوم هو معدن غير موجود في معظم الأطعمة، ولكن يمكن العثور عليه في الشعير، وهو يلعب دورًا مهمًا في تعزيز وظيفة إنزيم الكبد، ويساعد على إزالة السموم وبعض المركبات المسببة للسرطان في الجسم، بالإضافة إلى ذلك يساعد على منع الالتهاب، ويقلل من معدلات نمو الورم.3- محاربة الالتهاب: يحوي الشعير على مادة الكولين التي تعتبر من المغذيات المهمة جدًا والتي تساعد على النوم، وتنظيم حركة العضلات، وتعزيز عملية التعلم والذاكرة.4- تعزيز الهضم: بسبب محتوى نخالة الشعير العالي بالألياف، فإن تناولها يساعد في تعزيز عمل الجهاز الهضمي، ويساعد على منع الإمساك وتعزيز انتظام عمل الأمعاء.5- السيطرة على الوزن: من المعروف أن تناول الألياف بكمية كافية يعتبر من أحد العوامل المهمة في زيادة الاحساس بالشبع وبالتالي في فقدان الوزن، فتناول الألياف ومصادرها كنخالة الشعير ضمن النظام الغذائي يساعد على زيادة الإحساس بالشبع والتقليل من الشهية لمدة أطول.6- ضبط ضغط الدم: الحفاظ على كمية منخفضة من الصوديوم أمر ضروري لخفض ضغط الدم، ولكن زيادة تناول البوتاسيوم قد تكون بنفس القدر من الأهمية، إذ تحوي نخالة الشعير كميات عالية من البوتاسيوم بالإضافة إلى المعادن الأخرى، مثل: الكالسيوم، والمغنيسيوم والتي تلعب دورًا مهمًا في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.7- الحفاظ على صحة العظام: الحديد، والفوسفور، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والمنغنيز، والزنك كلها عناصر تحويها نخالة الشعير وتساهم في بناء هيكل العظام والحفاظ على قوتها.وبذلك تكمن أهم فوائد نخالة الشعير للصحة، إذ أن التوازن بين الفوسفور والكالسيوم ضروري لتمعدن العظام بشكل سليم، حيث أن استهلاك الكثير من الفوسفور مع كمية قليلة جدًا من الكالسيوم يمكن أن يؤدي إلى فقدان العظام.