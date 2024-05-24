بعد 33 عامًا.. يستعيد محفظته المفقودة يكامل أوراقها (فيديو)

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انتهى الأمر بصبي يبلغ من العمر 14 عامًا بالعثور على صيد غير متوقع أثناء قيامه بالصيد مع أصدقائه بجزيرة فانكوفر في كولومبيا البريطانية.

ويتعلق الأمر بمحفظة كان قد فقدها نيك شودري عندما كان يصطاد في كوموكس مارينا في عام 1991 عندما وضعها على الصخور لمنعها من السقوط في الماء.





كيف فقدت المحفظة؟



مفاجأة غير متوقعة



قال شودري لمجلة "كوموكس فالي ريكورد": "في أحد أيام الصيف، أمسكت بصنارة الصيد الخاصة بي وخرجت إلى كوموكس مارينا عندما كان المد منخفضًا".وأضاف: "قفزت فوق حافة الرصيف على صخور حاجز الأمواج. وعندما بدأت المشي، كانت محفظتي، التي كانت في جيبي الأمامي، تخرج من سروالي. لذا نظرت إلى مكان ما، وأتذكر أنني كنت أمسك محفظتي وأضعها بلطف. لقد فكرت في الأمر "هذا هو المكان، يجب أن أتذكر هذا".وأوضح أنه شعر بالفزع عندما عاد بعد ساعات ليكتشف عدم وجود أي أثر لمحفظته، أو محتوياتها التي يصعب استبدالها.وتابع لقناة (CTV News): "كان لدي كل شيء هناك: شهادة ميلادي، وبطاقتي الشخصية، وبطاقة التأمين الاجتماعي- كل ما يخصني كان في تلك المحفظة".واضطر شودري في النهاية إلى التوقف عن البحث والعودة إلى المنزل، وانتهى به الأمر بشراء محفظة بديلة مماثلة بعد بضعة أسابيع.لكن كانت المفاجأة التي تلقاها هذا الشهر، عندما وصلته رسالة على "فيسبوك" من شخص يُدعى بيل لي، أوضح فيها أن ابنه جيمي البالغ من العمر 14 عامًا اكتشف المحفظة المفقودة منذ فترة طويلة أثناء الصيد في كوموكس مارينا.وكانت محتويات المحفظة على حالتها، وطلب الطفل مساعدة والده بعد اكتشاف جميع الأوراق التعريفية.قال لي: "اتصلت بوالدي لأن هذا الرجل ربما فقد محفظته منذ الأبد وأردت فقط إعادتها إليه".لكن شودري كان يعتقد أن رسالة فيسبوك كانت عملية احتيال حتى أرسل له بيل لي صورة لبطاقة هويته القديمة. أضاف: "لقد أذهلتني".وتمكن الصبي من إعادة المحفظة في النهاية إلى تشودري.