ما الفرق بين الإحرام ولبس ملابس الإحرام؟ "الخثلان" يوضح

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كشف أستاذ الشريعة، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن الفرق بين الإحرام ولبس ملابس الإحرام.





ما الفرق بين الإحرام ولبس ملابس الإحرام؟







▪️السؤال: ما الفرق بين الإحرام ولبس ملابس الإحرام؟

▪️الجواب: الإحرام ليس هو لبس لباس الإحرام، الإحرام حقيقته: هو نية الدخول في النسك، و بعض الناس يعتقد أنه بـمجرَّد لبس لباس الإحرام أنه قد أحرم، وهذا غير صحيح، فأنت لبست لباس الإحرام، لكنك… 🔹 فتاوى فضيلة الشيخ أ.د #سعد_الخثلان ▪️السؤال: ما الفرق بين الإحرام ولبس ملابس الإحرام؟▪️الجواب: الإحرام ليس هو لبس لباس الإحرام، الإحرام حقيقته: هو نية الدخول في النسك، و بعض الناس يعتقد أنه بـمجرَّد لبس لباس الإحرام أنه قد أحرم، وهذا غير صحيح، فأنت لبست لباس الإحرام، لكنك… pic.twitter.com/jaAh8JSruL May 23, 2024

وأوضح عبر حسابه في منصة "إكس"، أن الإحرام ليس هو لبس لباس الإحرام، الإحرام حقيقته: هو نية الدخول في النسك.وأضاف أن بعض الناس يعتقد أنه بـمجرَّد لبس لباس الإحرام أنه قد أحرم، وهذا غير صحيح، فأنت لبست لباس الإحرام، لكنك لست بمحرم حتى تنوي، حتى تهل بالنسك، وحتى تقول: لبيك عمرة، لبيك حجًّا، وقبل ذلك لست مـحرمًا.وأشار إلى أنه لو أن أحدًا لبس لباس الإحرام في بيته، له أن يتطيب، وأن يغطي رأسه؛ لأنه حتى الآن ليس مـحرمًا، وكذلك لا بأس أن يلبس لباس الإحرام قبل الركوب في الطائرة، لكنه لا ينوي حتى يحاذي الميقات، فإذا حاذى الميقات نوى، قال: اللهم لبيك عمرة إن كان متمتعًا، أو قال: لبيك حجًّا إن كان مفردًا، أو لبيك عمرةً وحجًّا إن كان قارنًا.