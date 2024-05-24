الجمعة، 16 ذو القعدة 1445 ، 24 مايو 2024

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خطيب المسجد الحرام: أمن الحرمين خط أحمر لا يمكن تجاوزه (فيديو)

الشيخ السديس
الشيخ السديس
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أكد خطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس:، أن أمن الحرمين وقاصديه خط أحمر لا ينبغي تجاوزه.
وقال في خطبة الجمعة اليوم: "أمة الإسلام: وهذا الأمن المكين، والأمان المتين لم يثبت بالتقرير والتأصيل فحسب، بل استقر واسمخر بالوعد والوعيد والزجر الشديد الأكيد لمن حاول خرقه، أو ران فتقه، "وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ".اضافة اعلان
وأنشد السديس يقول: "سنعظم موطن الزلفى.. وإنا على حب القداسة لا نلام .. فتلك مواطن الذكرى ثناها على الأفاق يكتسح الظلام".
وشدد خطيب المسجد الحرام على أن "أمن الحرمين وقاصديهما خط أحمر لا يمكن تجاوزه البتة في كل الشرائع ومهما كانت الذرائع". 


اغتنام نداء إبراهيم عليه السلام


وحث السديس  على اغتنام نداء إبراهيم عليه السلام وخامس أركان الإسلام في هذه الأيام الفضيلة، قائلاً: "ها هي أيام الحج المباركة قد أطلت، وتباريح الشوق للمحبين اكتنفت وأقلت وأفئدة المسعدين في هذا المكان تأرجت بالمياسم استبشارًا بوجود خير الموسم".
وأضاف: "إنه النداء الخالد لأبينا إبراهيم عليه السلام، والركن الخامس من أركان الإسلام: "وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ".






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